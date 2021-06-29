AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Com gols de Edgar e Cesinha, Daegu FC aplica maior goleada da Champions da Ásia

Equipe coreana do Daegu FC venceu o clube do United City em goleada por 7 a 0 com ajuda de jogadores brasileiros
...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 19:54
Crédito: Divulgação / Daegu FC
Nesta terça-feira (29), dois brasileiros brilharam do outro lado do mundo e foram destaques na Liga dos Campeões da Ásia. Com um gol de Edgar, ex-São Paulo, um gol e uma assistência de Cesinha, ex-Atlético Mineiro, o Daegu FC goleou o United City por 7 a 0, pela 2ª rodada do campeonato, e chegou a segunda colocação no Grupo I.
Veja o mata-mata da EurocopaMesmo com menos posse de bola, o Daegu FC chegava ao ataque de forma objetiva, criava mais chances de gols e finalizou 14 vezes durante a partida. Dentre os arremates, metade deles foram ao gol e entraram na meta do time da Filipinas.
O autor do primeiro foi o meia-atacante Cesinha, também responsável por contribuir com uma assistência na partida. Com o tento, o brasileiro chegou ao segundo gol em dois jogos na competição.
- Uma vitória assim nos dá confiança para seguir e acreditar no bom trabalho que estamos fazendo desde as partidas da K-League. Além dos três pontos, um placar elástico que pode nos ajudar lá na frente no saldo de gols. A equipe está de parabéns pelo empenho dentro de campo e a grande exibição de hoje. – destacou Cesinha
Com sua experiência, Edgar também foi importante para o Daegu FC e marcou o seu primeiro gol na Liga.
- Esse jogo foi importante para recuperarmos os pontos perdidos na primeira rodada. Desde o início, tentamos impor nosso ritmo e acredito que o time foi muito feliz em concretizar as oportunidades criadas. Agora, é trabalhar para o desafio contra o Beijing Guoan.
O próximo desafio do Daegu FC é na sexta-feira (2), às 11:00, contra o Beijing Guoan, da China.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chocolate
Uma análise sobre a nova "lei do chocolate"
Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo
Dono da GWM quer fábrica de Aracruz funcionando já em 2027
Imagem BBC Brasil
Influenciadores lucram ensinando homens brasileiros a conquistar mulheres na Rússia: 'Você entendeu que ficar com gordinha no Brasil não ia te dar futuro'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados