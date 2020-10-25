Com gols de Depay e Aouar, Lyon goleia o Mônaco pelo Francês

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Pela oitava rodada do Campeonato Francês, o Lyon goleou o Mônaco por 4 a 1. Depay, Aouar e Toko-Ekambi, duas vezes, marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Ben Yedder diminuiu.GRANDE PARTIDADepay, Toko-Ekambi e Aouar tiveram boas atuações. O meio-campista francês marcou um gol e deu a assistência para o holandês. No geral, foi uma bela partida do Lyon.

QUE ISSO?​Aos 36 minutos do segundo tempo, Bard entrou em campo no lugar de Cornet. Aos 44, o jogador deu uma solada e recebeu o cartão vermelho direto. Ele ficou menos de dez minutos na partida.