Com gols de Depay e Aouar, Lyon goleia o Mônaco pelo Francês

Pela oitava rodada do Campeonato Francês, o Lyon goleou o Mônaco por 4 a 1. Depay, Aouar e Toko-Ekambi, duas vezes, marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Ben Yedder diminuiu.GRANDE PARTIDADepay, Toko-Ekambi e Aouar tiveram boas atuações. O meio-campista francês marcou um gol e deu a assistência para o holandês. No geral, foi uma bela partida do Lyon.
QUE ISSO?Aos 36 minutos do segundo tempo, Bard entrou em campo no lugar de Cornet. Aos 44, o jogador deu uma solada e recebeu o cartão vermelho direto. Ele ficou menos de dez minutos na partida.
VITÓRIA IMPORTANTEOs três pontos eram importantes para as duas equipes. Com a vitória, o Lyon foi aos 13 pontos e encostou nas equipes do G4. O Mônaco, que tem 11 pontos, ocupa a 12ª posição.