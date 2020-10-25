Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gols de Depay e Aouar, Lyon goleia o Mônaco pelo Francês

Donos da casa ainda tiveram Bard, que ficou menos de dez
minutos em campo, expulso aos 44 do segundo tempo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2020 às 19:01

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 19:01

Crédito: PHILIPPE DESMAZES / AFP
Pela oitava rodada do Campeonato Francês, o Lyon goleou o Mônaco por 4 a 1. Depay, Aouar e Toko-Ekambi, duas vezes, marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Ben Yedder diminuiu.GRANDE PARTIDADepay, Toko-Ekambi e Aouar tiveram boas atuações. O meio-campista francês marcou um gol e deu a assistência para o holandês. No geral, foi uma bela partida do Lyon.
QUE ISSO?​Aos 36 minutos do segundo tempo, Bard entrou em campo no lugar de Cornet. Aos 44, o jogador deu uma solada e recebeu o cartão vermelho direto. Ele ficou menos de dez minutos na partida.
VITÓRIA IMPORTANTEOs três pontos eram importantes para as duas equipes. Com a vitória, o Lyon foi aos 13 pontos e encostou nas equipes do G4. O Mônaco, que tem 11 pontos, ocupa a 12ª posição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados