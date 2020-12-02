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Com gols de Chiesa, Cristiano Ronaldo e Morata, Juventus bate o Dínamo de Kiev na Champions

Time italiano joga bem, domina o adversário atuando em casa e brigará pela primeira posição do grupo na última rodada contra o Barcelona, na Catalunha...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 18:50

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 18:50

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
Vitória tranquila. Pela quinta rodada da Liga dos Campeões, a Juventus recebeu o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira e conseguiu mais uma vitória no torneio continental. Em bela atuação de Chiesa, que marcou um gol, a Velha Senhora venceu por 3 a 0. Cristiano Ronaldo e Morata completaram o resultado.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesDOMÍNIO ITALIANOJogando em casa, a Juventus se lançou ao ataque e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. O gol solitário da etapa inicial foi marcado por Chiesa, aos 20 minutos. Após lindo lançamento do campo de defesa para Morata, o camisa 9 entregou para Alex Sandro, que cruzou na medida para o número 22 fazer o gol.
NA TRAVEO português Cristiano Ronaldo teve a chance de deixar sua marca, mas parou no travessão no primeiro tempo. Em linda jogada do brasilero Alex Sandro pela esquerda, que limpou bonito a marcação, o camisa 7 tentou bateu no alto, mas acertou a trave do goleiro Bushchan.
UMA MÁQUINASe no primeiro tempo Cristiano Ronaldo acertou a trave, o português não desperdiçou a chance na segunda etapa. Aos 11 minutos, Chiesa fez jogada pela direita, cruzou para Morata, que dividiu com o goleiro do Dínamo de Kiev. A bola sobrou para o camisa 7 livre dentro da pequena área e ele só escorou.
ARTILHEIRO​Vivendo grande fase, o atacante Álvaro Morata deixou sua marca também. Aos 20 minutos do segundo tempo, Chiesa, o grande destaque do jogo, fez bela jogada pela direita e tocou para o camisa 9. Dentro da área, Morata se livrou de dois marcadores e bateu no canto. Foi o sexto gol do espanhol na Liga dos Campeões, que agora é o artilheiro do torneio junto com Haaland e Rashford.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Liga dos Campeões, a última da fase de grupos, a Juventus visita o Barcelona, enquanto o Dínamo de Kiev recebe o Ferencváros. As duas partidas acontecem na terça-feira (8), às 17h (de Brasília).​

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