Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gols de Casemiro e Benzema, Real Madrid vence o Granada e segue na cola do Atlético de Madrid
futebol

Com gols de Casemiro e Benzema, Real Madrid vence o Granada e segue na cola do Atlético de Madrid

Brasileiro faz gol de cabeça após muita pressão no início do segundo tempo e francês fecha a conta nos acréscimos da partida na capital espanhola. Torneio volta depois do Natal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 dez 2020 às 17:44

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 17:44

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
Hala, Madrid. Na última rodada antes do Natal, o Real Madrid recebeu o Granada no Campeonato Espanhol e os atuais campeões conquistaram mais três pontos. Com gols de Casemiro e Benzema, os Merengues venceram por 2 a 0 e chegaram aos 32 pontos na tabela.
+ Veja a tabela da La LigaPRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOOs 45 minutos iniciais foram com chances para as duas equipes no Estádio Alfredo Di Stéfano. Com menos de um minuto, o Granada quase abriu o placar. Em resposta, o Real Madrid assustou o gol de Rui Silva com Benzema e Rodrygo. O brasileiro, que foi titular, deixou o campo ainda no primeiro tempo por lesão.
NA PRESSÃOA etapa final começou com muita pressão da equipe de Zidane, que não deu espaços para o Granada respirar. Após muito tentar, o brasileiro Casemiro abriu o placar aos 12 minutos. Asensio recebeu de Mendy na esquerda, cruzou na medida e o volante cabeceou para balançar as redes.
FECHANDO A CONTANos minutos finais, o Granada ainda tentou ensaiar uma pressão, mas quem balançou as redes foi o atacante Karim Benzema. O camisa 9 recebeu passe de Isco, limpou a marcação e bateu de canhota sem dar chances para o goleiro Rui Silva.
+ De ouro olímpico a 7 x 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na década
SEQUÊNCIAO Campeonato Espanhol terá uma pausa neste fim de semana por conta do Natal e o torneio volta no meio da próxima semana. O Real Madrid visitará o Elche, na quarta-feira (30), às 17h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 13h (de Brasília), o Granada recebe o Valencia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados