  • Com gols de Aubameyang e Saka, Arsenal faz bom segundo tempo e vence o Newcastle no Inglês
Com gols de Aubameyang e Saka, Arsenal faz bom segundo tempo e vence o Newcastle no Inglês

Gunners dominam a partida, mas balanças as redes apenas na etapa final no Emirates Stadium. Resultado coloca o time de Arteta na décima colocação, com 27 pontos...

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 18:49

18 jan 2021 às 18:49
Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
Nove dias após eliminar o Newcastle pela Copa da Inglaterra, o Arsenal recebeu os Magpies nesta segunda-feira novamente, mas desta vez para um compromisso pelo Campeonato Inglês. Em jogo disputado no Emirates Stadium, o time de Londres venceu por 3 a 0, com gols de Aubameyang e Saka.
+ Veja a tabela da Premier LeagueFALTOU PONTARIAO Arsenal dominou o primeiro tempo e criou as melhores oportunidades de gol. Apesar da insistência, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado. A grande chance dos Gunners saiu após chute cruzado de Saka, que viu o goleiro Darlow defender com o pé. No rebote, Aubameyang acertou a trave.
JOGADAS RÁPIDASNo início da etapa final, os comandados de Arteta resolveram a partida em lances rápidos. Aos cinco minutos, Aubameyang recebeu na intermediária, encarou a marcação e bateu forte no alto para abrir o placar. Dez minutos depois, Smith Rowe fez linda jogada pela esquerda e tocou para Saka bater de primeira e ampliar.
COM O VARO Arsenal ampliou o marcador mais uma vez com Aubameyang. Aos 32 minutos do segundo tempo, Cédric recuperou bola no campo de ataque, tabelou com Saka e tocou para o gabonês só escorar para o fundo do gol. O lance foi checado pela arbitragem pois o lateral-direito português tocou a bola quase fora de campo, mas com a base ainda em cima da linha.
SEQUÊNCIA​O Arsenal volta a campo no próximo sábado, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Os londrinos encaram Southampton ou Shrewsbury Town, que se enfrentam nesta terça-feira para decidir a vaga. O Newcastle, por sua vez, enfrenta o Aston Villa, também no sábado, mas em jogo atrasado da 11ª rodada do Campeonato Inglês.

