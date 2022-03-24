Com gols brasileiros, Portugal despacha Turquia e fica a uma vitória da Copa do Mundo

Portugal e Cristiano Ronaldo estão um passo mais próximos da Copa do Mundo do Qatar. Os lusos venceram a Turquia, nesta quinta-feira, por 3 a 1, no Estádio do Dragão, em Porto. A partida foi válida pela semifinal da repescagem europeia. Os portugueses vão enfrentar a Macedônia do Norte, que surpreendentemente eliminou a Itália, na próxima terça-feira, no duelo decisivo pela vaga no Qatar.

Os destaques ficaram por conta dos brasileiros Otávio e Matheus Nunes, que marcaram um gol cada. Diogo Jota também anotou para os portugueses. Burak Yilmaz descontou para a Turquia, mas perdeu um pênalti no final do jogo. O astro CR7 teve boas chances, boa exibição, participou dos dois gols, botou bola na trave, mas passou em branco.

Confira a tabela das Eliminatórias da Copa do MundoCom o resultado, Portugal voltará a campo agora na próxima terça-feira, contra a Macedônia da Norte, às 15h45 (horário de Brasília). Já a Turquia fará um amistoso de luxo com a Itália.

LUSOS EM VANTAGEM​Portugal começou em cima, demonstrando que logo acharia o gol. De fato, não demorou: aos 14 minutos CR7 deu bom passe para Diogo Jota, que tocou para Bernardo Silva chutar na trave. Apesar do trio jogar na Inglaterra, quem decidiu, no rebote, foi o brasileiro naturalizado português Otávio, que joga no Porto, dono do estádio da partida.

A Turquia não sentiu o gol, adiantou a marcação e quase chegou a contatar com alguns erros nas saídas de bola de Portugal. Ünder e Kökcü tiveram as melhores chances, mas os lusos apertaram novamente e fizeram o 2 a 0: Otávio cruzou na medida para Diogo Jota marcar de cabeça.

TURQUIA RESPIRA, MAS SOFRE DURO GOLPENa etapa complementar, Portugal voltou novamente melhor, mas quem marcou foi a Turquia, aos 19, com Yilmaz, após ótima troca de passes do time visitante.

Com o gol marcado, a Turquia se mandou para o ataque em busca do gol de empate e teve a melhor chance possível. Aos 38, José Fonte, sem querer, chutou um jogador turco em dividida. Pênalti para a Turquia no Dragão. Burak Yilmaz, artilheiro da equipe, pegou a bola, mas isolou e aliviou o coração de milhões de portugueses.

No finalzinho da partida, ouro brasileiro marcou para dar números finais ao jogo e confirmar a classificação portuguesa. Matheus Nunes aproveitou boa enfiada de bola e tocou na saída do goleiro para marcar o 3 a 1.