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futebol

Com goleada sobre o Operário-PR, CRB volta a vencer e mira o G4

Resultado deixou o time alagoano próximo dos líderes da competição; revés mantém o time paranaense estacionado na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 20:24

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 20:24

Crédito: (Reprodução/Premiere
Medindo forças na noite deste sábado (17), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Operário-PR entraram em campo no estádio Rei Pelé, em Maceió.
Com o resultado de 4 a 1, o Galo chegou aos 23 pontos pulando para a 7ª colocação. Já o Fantasma, com tropeço fora de casa, acabou caindo para a 9ª posição seguindo com seus 22 pontos.O jogo
Jogando sob seus domínios, o CRB iniciou o confronto já abrindo o marcador sobre o Operário-PR. Após perder sua primeira oportunidade com Safira graças ao milagre de Thiago Braga, no lance seguinte, aos 4 minutos, Reginaldo Lopes cruzou para a área sobrando para Bill aparecer por trás da marcação para fazer. 1 a 0.
Na sequência, o time visitante não quis saber de ficar no prejuízo e partiu em busca do seu tento de igualdade. Entretanto, na batida de Clayton, o goleiro Victor Souza conseguiu fazer uma boa defesa.
Até meados dos 25 minutos, apesar de todos os esforços de ambos os lados, o panorama do confronto seguia igual. Apesar dos poucos lances de perigo, era o Galo quem administrava mais a posse de bola, dando poucos espaços ao Fantasma.
Mas o time paranaense não desistiu e, no minuto seguinte, aos 26, conseguiu seu gol. Após cobrança de falta de Marcelo, Pedro Ken mergulhou para acertar o fundo das redes. 1 a 1.
Após sofrer o empate, o CRB passou a pressionar de todos os jeitos possíveis visando ficar na frente no marcador. Entretanto, até os acréscimos, mesmo com Bill sendo muito acionado no campo de ataque, com direito a um gol anulado na reta final, já que arbitragem acabou marcando falta do zagueiro Safira no lance.
Já no segundo tempo, a equipe alagoana não quis saber de ceder espaços e foi logo tratando de ficar novamente em vantagem. Após bonita jogada individual, Pablo Dyego tirou da marcação e mandou no ângulo do goleiro rival. 2 a 1.
Melhor no jogo, o CRB continuou em cima e conseguiu fazer mais um. Aos 11, foi a vez de Diego Torres. Em jogada iniciada com Bill, o atacante encontra Safira em boas condições, mandando um bom passe para o camisa 10 marcar. 3 a 1.
E tinha mais. Minutos mais tarde, agora aos 23, o Galo teve um pênalti marcado a seu favor. Após Igor ser derrubado na área, Safira bateu sem chances para o goleiro Thiago Braga. 4 a 1.
Não contente com o resultado, Gerson Gusmão resolveu então promover algumas trocas em sua equipe. Entretanto, mesmo com gás novo em campo, o Operário não conseguia oferecer perigo aos donos da casa, deixando Marcelo Cabo tranquilo no banco.
Já na reta final, o técnico do Galo então fez valer sua vantagem para usar bem o tempo que restava. Com algumas substituições, a equipe apenas se defendia nas investidas do adversário, conseguindo segurar o placar até o juiz colocar um ponto final no confronto no Rei Pelé, com direito a goleada do time alagoano em casa.

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