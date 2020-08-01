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Com goleada sobre o Decisão, Sport garante permanência na elite do Pernambucano em 2021

Leão não tomou conhecimento do adversário e praticamente ditou o ritmo do confronto do início ao fim...

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2020 às 18:06
Crédito: Divulgação/Sport Recife
A aflição do torcedor do Sport finalmente chegou ao fim. A vitória por 3 a 0 diante o Decisão, na tarde deste sábado (1º), pela segunda rodada do quadrangular contra o rebaixamento, manteve o Leão na elite da competição em 2021.
Com gols de Leandro Barcia, Betinho e Elton, os comandados de Daniel Paulista chegaram aos 6 pontos na classificação, mantendo a primeira colocação na classificação. Já os comandados de Paulo Júnior acabaram ficando na lanterna, e agora precisarão de uma vitória na última rodada para tentar garantir sua vaga na primeira divisão na próxima temporada.PRIMEIRO TEMPO
Sem deixar o adversário mostrar empenho nos primeiros minutos, o Sport, antes dos 10 minutos, conseguiu abrir a contagem em Caruaru. Após o goleiro Henrique dar rebote no chute de Elton, a bola sobrou para Patric cruzar e encontrar Leandro Barcia em boas condições marcando de cabeça. 1 a 0.
Na sequência, aos 12, além da desvantagem no marcador, a equipe do Decisão acabou se complicando ainda mais. Evitando um ataque por parte do Leão, o lateral-esquerdo Wesley puxou a camisa de Barcia, tomando o cartão vermelho.
Aproveitando o momento, o Sport não quis saber de amenizar e tratou logo de marcar seu segundo tento. Arriscando de fora da área, Betinho viu o goleiro rival se atrapalhando e aceitando seu arremate. 2 a 0.
E a equipe comandada por Daniel Paulista não dava um segundo sequer de alívio ao adversário. Até meados dos 35 minutos, o Rubro-negro estava muito mais próximo de marcar o seu terceiro gol do que o Decisão conseguir diminuir o marcador, porém não aproveitava as chances que apareciam.
Após muita insistência, o Leão, antes do término da etapa, aos 43, novamente balançou as redes do rival. Aproveitando cruzamento de Marquinhos, Elton desviou de primeira para fazer 3 a 0.
SEGUNDO TEMPO
Não muito diferente de como foi nos primeiros 45 minutos, o Sport ainda seguia ditando o ritmo do jogo. Com algumas substituições como as entradas de João Igor e Raul Prata, até meados dos 15, Sander, Betinho e companhia martelavam contra o Falcão na tentativa de aumentar a goleada, porém sem sucesso.
Após mais algumas substituições, o tempo foi passando com direito a muita chuva, diminuindo o ritmo em campo. Até os 35 minutos, eram poucas as investidas do Decisão, que, por sua vez, praticamente não oferecia resistência contra o Leão.
Na reta final do confronto, com o placar praticamente definido, o Sport apenas administrou a posse de bola até o apito final do árbitro em Caruaru.

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