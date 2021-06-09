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futebol

Com goleada histórica, São Paulo chega a 250 gols na Copa do Brasil

Tricolor bateu o 4 de Julho por 9 a 1 e avançou de fase...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 22:58

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 22:58

Crédito: Divulgação/São Paulo
Não é comum assistirmos um jogo com 10 gols. Muito menos quando um dos times é o responsável por balançar as redes nove vezes. Mas foi exatamente o que aconteceu nesta quarta-feira, no Morumbi, com o São Paulo atropelando o 4 de Julho por 9 a 1, de virada, uma semana após perder na ida por 3 a 2.
Curiosamente, essa não é a maior goleada do clube na história da competição. Em 2001, o Tricolor bateu o Botafogo da Paraíba por 10 a 0, com três gols de França, dois de Luís Fabiano, dois de Júlio Batista, e com Kaká, Gustavo Nery e Fabiano marcando uma vez cada.
O recorde da competição segue pertencendo ao Atlético Mineiro, que em 1991 venceu o Caiçara, do Piauí, por 11 a 0. Gérson, com cinco bolas na rede, foi o artilheiro do dia.
Com a goleada, o São Paulo atingiu a expressiva marca de 250 gols em 124 partidas pela Copa do Brasil. Uma média de aproximadamente dois tentos por confronto.
SÃO PAULO NA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL
124 jogos68 vitórias24 empates32 derrotas250 gols pró128 gols contra

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