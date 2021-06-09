Com goleada histórica, São Paulo chega a 250 gols na Copa do Brasil

Crédito: Divulgação/São Paulo

Não é comum assistirmos um jogo com 10 gols. Muito menos quando um dos times é o responsável por balançar as redes nove vezes. Mas foi exatamente o que aconteceu nesta quarta-feira, no Morumbi, com o São Paulo atropelando o 4 de Julho por 9 a 1, de virada, uma semana após perder na ida por 3 a 2.

Curiosamente, essa não é a maior goleada do clube na história da competição. Em 2001, o Tricolor bateu o Botafogo da Paraíba por 10 a 0, com três gols de França, dois de Luís Fabiano, dois de Júlio Batista, e com Kaká, Gustavo Nery e Fabiano marcando uma vez cada.

O recorde da competição segue pertencendo ao Atlético Mineiro, que em 1991 venceu o Caiçara, do Piauí, por 11 a 0. Gérson, com cinco bolas na rede, foi o artilheiro do dia.

Com a goleada, o São Paulo atingiu a expressiva marca de 250 gols em 124 partidas pela Copa do Brasil. Uma média de aproximadamente dois tentos por confronto.

SÃO PAULO NA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL