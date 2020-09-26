Com golaços dos dois lados, Leipzig e Levekusen ficam apenas no empate

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Em partida equilibrada e com o primeiro tempo movimentado e marcado por golaços, o Bayer Leverkusen conseguiu apenas o empate por 1 a 1 contra o RB Leipzig dentro de casa. A segunda etapa foi morna, teve participação do VAR para impedir a virada dos mandantes e os times seguem na briga pelo G-4.

INÍCIO MELHORO RB Leipzig começou melhor no duelo contra o Bayer Leverkusen em uma partida marcada pelo equilíbrio entre os elencos. Aos 14 minutos, Fosberg aproveitou passe de Poulsen, driblou a marcação e marcou um golaço para abrir o placar para a equipe visitante. Mas o time parou por aí.

EQUILÍBRIOApós o primeiro gol, foi a vez do Leverkusen pressionar e o empate veio logo aos 20 minutos com Demirbay marcando mais um golaço no confronto ao chutar de fora da área e encobrir o goleiro Gulácsi. Os mandantes tiveram o domínio na segunda metade da primeira etapa, finalizaram, mas não conseguiram marcar o segundo tento.