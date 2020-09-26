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futebol

Com golaços dos dois lados, Leipzig e Levekusen ficam apenas no empate

Partida teve grande movimentação no primeiro tempo, mas jogo ficou morno na segunda etapa com melhores chances para os visitantes. Equipes brigam pelo G-4 na Bundesliga...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 12:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2020 às 12:22
Crédito: AFP
Em partida equilibrada e com o primeiro tempo movimentado e marcado por golaços, o Bayer Leverkusen conseguiu apenas o empate por 1 a 1 contra o RB Leipzig dentro de casa. A segunda etapa foi morna, teve participação do VAR para impedir a virada dos mandantes e os times seguem na briga pelo G-4.
INÍCIO MELHORO RB Leipzig começou melhor no duelo contra o Bayer Leverkusen em uma partida marcada pelo equilíbrio entre os elencos. Aos 14 minutos, Fosberg aproveitou passe de Poulsen, driblou a marcação e marcou um golaço para abrir o placar para a equipe visitante. Mas o time parou por aí.
EQUILÍBRIOApós o primeiro gol, foi a vez do Leverkusen pressionar e o empate veio logo aos 20 minutos com Demirbay marcando mais um golaço no confronto ao chutar de fora da área e encobrir o goleiro Gulácsi. Os mandantes tiveram o domínio na segunda metade da primeira etapa, finalizaram, mas não conseguiram marcar o segundo tento.
LEI DO VARO segundo tempo foi morno e a primeira grande chance foi do RB Leipzig em cobrança de falta de Nkunku, que parou em boa defesa de Hradecky. Minutos depois, Patrik Schick marcou um golaço pelo Leverkusen contra seu ex-clube, mas o tento foi anulado pelo VAR após o flagra em posição irregular. Angeliño também teve outra boa chance para os visitantes, mas o chute cruzado passou rente à trave.

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