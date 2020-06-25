Com golaços de Vinícius Jr. e Sergio Ramos, Real Madrid vence e volta à liderança do Campeonato Espanhol

O Real Madrid voltou à liderança do Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira, o clube merengue recebeu o Mallorca e venceu sem grandes dificuldades, por 2 a 0. Vinícius Jr. e Sergio Ramos marcaram os gols da partida no Estádio Alfredo Di Stefano, no CT madrilenho.
BRILHO BRASILEIROO atacante Vinícius Jr. novamente ganhou chance de Zidane para começar jogando e mais uma vez foi um dos destaques da partida. Após grande atuação contra a Real Sociedad no fim de semana, onde sofreu o pênalti que abriu o placar, o brasileiro marcou o primeiro gol da partida nesta quarta. Em rápido contra-ataque, Modric entregou para Vini dentro da área, que com extrema categoria bateu de cavadinha para vencer o goleiro. Pouco tempo depois, o camisa 25 colocou uma bola no travessão e quase ampliou.
ZAGUEIRO ARTILHEIROO Real Madrid ampliou a vantagem com o zagueiro Sergio Ramos, em uma excelente cobrança de falta no início do segundo tempo. Com muita categoria, o defensor colocou a bola na gaveta e não deu chances do goleiro adversário nem pular na bola. Foi o terceiro gol do espanhol em quatro jogos desde a volta do Campeonato Espanhol.
DE VOLTA AO TOPOCom a vitória, o Real Madrid chegou aos mesmos 68 pontos do Barcelona e voltou ao primeiro lugar, já que os blaugranas, que venceram na terça-feira, haviam assumido a posição. O clube da capital espanhola leva vantagem no primeiro critério de desempate, que é o confronto direto entre as equipes. Faltam sete rodadas para o fim da competição.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Real Madrid encara o lanterna Espanyol, no domingo. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, na cidade de Barcelona. O Mallorca viaja até o País Basco para enfrentar o Athletic Bilbao, no sábado. O jogo acontece às 9h (de Brasília), no Estádio de San Mamés.