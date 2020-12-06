  Com golaços de Son e Kane, Tottenham vence o Arsenal e se mantém na liderança do Inglês
Gunners jogaram mal, pressionaram no final, mas não conseguiram marcar.
Má fase da equipe de Arteta continua com apenas 13 pontos conquistados
Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 15:21

Crédito: GLYN KIRK / POOL / AFP
No clássico do norte de Londres, o Tottenham venceu o Arsenal por 2 a 0. Son e Kane foram os autores dos gols da equipe de José Mourinho, que se mantém na liderança isolada da Premier League, com 24 pontos.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUELogo aos 13 minutos de jogo, Son recebeu de Kane no meio-campo, carregou, tirou dos adversários e finalizou com efeito no ângulo. Leno sequer conseguiu encostar na bola. Mais um belo gol do coreano, que vive grande fase com a camisa dos Spurs.
Após assistência de Kane no primeiro gol, foi a vez de Son retribuir o favor. Nos acréscimos do primeiro tempo, o coreano achou o camisa 10 dentro da área, que finalizou com força e sem chance para Leno. Com o gol, o inglês virou o maior artilheiro do clássico do norte de Londres, com 11 gols.
A dupla formada entre Son e Kane mostra excelentes resultados na Premier League. Em 11 jogos, o camisa 10 soma oito gols e 10 assistências, enquanto o coreano tem 10 gols e três assistências.
O resultado foi péssimo para o Arsenal, que mantém a má fase na Premier League. A equipe de Mikel Arteta jogou mal, criou pouco, tentou pressionar no final, mas não conseguiu marcar. São apenas 13 pontos em 11 partidas e ocupa a 15ª colocação.

