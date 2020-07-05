Com golaço no início, Manchester City é derrotado pelo Southampton

Pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, o Southampton derrotou o Manchester City por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Che Adams, aos 16 minutos do primeiro tempo.
PINTURA!O Manchester City saiu jogando errado. No meio-campo, o Southampton recuperou a bola e Che Adams, notou que Ederson estava adiantado. O jogador finalizou com curva e encobriu o goleiro brasileiro. Um golaço!
ATÉ TENTOU...O time treinado por Guardiola tentou reverter o placar, mas sem sucesso. Os Citizens tiveram 74% da posse de bola e 24 remates (sendo seis deles no gol adversário).
PRÓXIMOS COMPROMISSOSPela 34ª rodada, o Manchester City recebe o Newcastle, na quarta-feira (8), às 14h (horário de Brasília). Por outro lado, o Southampton visita o Everton, na quinta-feira (9), às 14h.