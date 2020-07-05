Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com golaço no início, Manchester City é derrotado pelo Southampton

Time da casa marcou um gol praticamente do meio-campo. Os
Citizens até tentaram, mas não conseguiram furar o bloqueio dos mandantes...
LanceNet

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 20:00

Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
Pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, o Southampton derrotou o Manchester City por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Che Adams, aos 16 minutos do primeiro tempo.
PINTURA!​O Manchester City saiu jogando errado. No meio-campo, o Southampton recuperou a bola e Che Adams, notou que Ederson estava adiantado. O jogador finalizou com curva e encobriu o goleiro brasileiro. Um golaço!
ATÉ TENTOU...O time treinado por Guardiola tentou reverter o placar, mas sem sucesso. Os Citizens tiveram 74% da posse de bola e 24 remates (sendo seis deles no gol adversário).
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​Pela 34ª rodada, o Manchester City recebe o Newcastle, na quarta-feira (8), às 14h (horário de Brasília). Por outro lado, o Southampton visita o Everton, na quinta-feira (9), às 14h.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados