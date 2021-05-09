Com golaço na última rodada, Tetê encerra com vitória a melhor temporada pelo Shakhtar

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Neste domingo, Tetê garantiu mais uma vitória do Shakhtar. Na última rodada, o time venceu o Inhulets por 1x0 e encerrou a temporada 2020/21 na segunda colocação do Campeonato Ucraniano, com 54 pontos. Esse foi o terceiro ano de Tetê pelo time, onde já conquistou uma Copa da Ucrânia e dois campeonatos nacionais.

Veja a tabela de La Liga e a briga pelo título espanholNa temporada que se encerrou, o brasileiro assinalou 8 gols e distribuiu 6 assistências nas 36 partidas disputadas, sendo a melhor temporada em minutagem de jogo – 2.346 minutos – da ainda jovem e promissora carreira. Com estas 14 participações em gol, ele iguala o número da temporada passada, mas aumentando o número de vezes que serviu os seus companheiros para marcar.

A partida de maior destaque foi válida pela Champions League, quando o Shakthtar foi até à Espanha vencer o Real Madrid por 3x2. Nesse jogo,Tetê participou diretamente dos três gols do time com duas assistências e um gol. Já no Campeonato Ucraniano, foi eleito em votação popular o melhor do mês por duas vezes consecutivas.

Com o reflexo destas boas temporadas com a camisa do Shakhtar, Tetê também vive a expectativa de ser convocado para as Olimpíadas de Tóquio. O brasileiro esteve presente nas últimas convocatórias de Jardine para os amistosos preparativos da seleção olímpica. Além disso, Tetê já tem experiência com a camisa canarinha. Em 2019, ele participou do Torneio Sul-Americano sub-20, quando disputou 7 partidas.