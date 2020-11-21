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Com golaço de Toni Martínez, Porto vence o Fabril Barreiro e avança na Taça de Portugal

Atacante marcou de bicicleta e Dragões triunfaram por 2 a 0.
O outro gol da partida foi marcado por Taremi...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 13:45

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 13:45

Crédito: Divulgação/Porto
Pela terceira eliminatória da Taça de Portugal, o Porto venceu o Fabril Barreiro por 2 a 0. Jogando fora de casa, os Dragões abriram o placar com um lindo gol de Toni Martínez. Taremi fechou a contagem.
Nos acréscimos da primeira etapa, o atacante espanhol recebeu um cruzamento de Otávio e, de bicicleta, completou para o fundo das redes. Após a partida, Toni falou sobre o lance.- O gol foi uma solução de recurso. Foi um grande trabalho do Otávio, também. Treinamos a finalização durante a semana e consegui fazer isso no jogo. Naquela altura o melhor é não pensar e tentar meter a bola na rede.
O brasileiro Felipe Anderson também teve destaque na partida. Ele deu uma bela assistência para Taremi fazer o segundo gol dos Dragões na partida.

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