Com golaço de Pepê, Porto empata com Lyon e se classifica para as quartas da Europa League

O Porto avançou ás quartas de final da Europa League após empatar fora de casa contra o Lyon, pelo placar de 1 a 1. O gol da classificação foi do ex-Grêmio Pepê, ainda no 1° tempo. Os Dragões tinham vencido o primeiro jogo por 1 a 0, e fecharam o agregado vencendo por 2 a 1, na soma dos dois jogos.O jogo foi bem equilibrado, durante todos os 90 minutos. Aos 13 minutos da etapa inicial, quem saiu na frente foram os franceses. Toko-Ekambi recebeu cruzamento de Dubois e bateu rasteiro, no meio do gol para abrir o marcador. O Lyon ainda criou mais uma chance de perigo, com um cabeceio para fora de Dembelé.
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GOLAÇO BRASILEIROAos 27 minutos do 1° tempo, Pepê marcou um belíssimo gol para empatar o jogo. O brasileiro recebeu cruzamento e acertou um lindo voleio no ângulo para deixar tudo igual. Na etapa complementar, o Lyon passou a avançar mais, em busca de um gol que lhe desse sobrevida. Aos 23 minutos, Diogo Costa fez boa defesa em finalização de Dembelé e também defendeu uma finalização de Toko Ekambi. Dois minutos antes, Vitinha quase matou o jogo, mas o meia finalizou mal.
SEQUÊNCIAO Porto espera o sorteio desta sexta e volta a campo no domingo, diante do Boavista, fora de casa, pelo Campeonato Português. O Lyon enfrenta o Reims, no mesmo dia, pela Ligue 1.