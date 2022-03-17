Com golaço de Pepê, Porto empata com Lyon e se classifica para as quartas da Europa League

O Porto avançou ás quartas de final da Europa League após empatar fora de casa contra o Lyon, pelo placar de 1 a 1. O gol da classificação foi do ex-Grêmio Pepê, ainda no 1° tempo. Os Dragões tinham vencido o primeiro jogo por 1 a 0, e fecharam o agregado vencendo por 2 a 1, na soma dos dois jogos.O jogo foi bem equilibrado, durante todos os 90 minutos. Aos 13 minutos da etapa inicial, quem saiu na frente foram os franceses. Toko-Ekambi recebeu cruzamento de Dubois e bateu rasteiro, no meio do gol para abrir o marcador. O Lyon ainda criou mais uma chance de perigo, com um cabeceio para fora de Dembelé.