Com golaço de Messi, PSG empata com Lens e conquista o título do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain empatou em 1 a 1 com o Lens neste sábado e se tornou campeão do Campeonato Francês com quatro rodadas de antecedência. O PSG pressionou e abriu o placar com um golaço de Messi, mas sofreu o empate no fim de jogo. Apesar do título, a equipe foi vaiada após o apito final.> Veja a tabela do Campeonato Francês

CAMPEÃO!O Paris Saint-Germain precisava apenas de um empate para confirmar o título do Campeonato Francês. Com o empate, a equipe se tornou campeã com quatro rodadas de antecedência.

PRESSÃO DO PSG!Como esperado, o Paris Saint-Germain ditou o ritmo da partida. A equipe criou grandes chances, principalmente pelo lado direito. O gol do PSG só não saiu na primeira etapa pela boa atuação da zaga adversária, que dificultou o jogo de Messi, Neymar e Mbappé.

MESSI DECIDE!Com a expulsão de Danso, zagueiro do Lens, o Paris Saint-Germain encontrou mais espaços e a pressão só aumentou. A marcação não sustentou e Messi marcou um golaço. Aos 23 minutos do segundo tempo, Mbappé tocou para Neymar no meio, que achou Messi sozinho. O craque argentino dominou e acertou um chute forte cruzado para abrir o placar.

TUDO IGUAL!Com um homem a menos em campo, o técnico do Lens, Franck Haise, promoveu mudanças na equipe e deram resultado. Aos 43 minutos, Deiver Machado recebeu na esquerda e cruzou na área, a bola passou por todo o campo e achou Corentin Jean embaixo da trave para igualar o placar.