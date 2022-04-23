Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com golaço de Messi, PSG empata com Lens e conquista o título do Campeonato Francês
futebol

Com golaço de Messi, PSG empata com Lens e conquista o título do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain conquistou seu 10º título da liga nacional em sua história
...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 18:04
O Paris Saint-Germain empatou em 1 a 1 com o Lens neste sábado e se tornou campeão do Campeonato Francês com quatro rodadas de antecedência. O PSG pressionou e abriu o placar com um golaço de Messi, mas sofreu o empate no fim de jogo. Apesar do título, a equipe foi vaiada após o apito final.> Veja a tabela do Campeonato Francês
CAMPEÃO!O Paris Saint-Germain precisava apenas de um empate para confirmar o título do Campeonato Francês. Com o empate, a equipe se tornou campeã com quatro rodadas de antecedência.
PRESSÃO DO PSG!Como esperado, o Paris Saint-Germain ditou o ritmo da partida. A equipe criou grandes chances, principalmente pelo lado direito. O gol do PSG só não saiu na primeira etapa pela boa atuação da zaga adversária, que dificultou o jogo de Messi, Neymar e Mbappé.
MESSI DECIDE!Com a expulsão de Danso, zagueiro do Lens, o Paris Saint-Germain encontrou mais espaços e a pressão só aumentou. A marcação não sustentou e Messi marcou um golaço. Aos 23 minutos do segundo tempo, Mbappé tocou para Neymar no meio, que achou Messi sozinho. O craque argentino dominou e acertou um chute forte cruzado para abrir o placar.
TUDO IGUAL!Com um homem a menos em campo, o técnico do Lens, Franck Haise, promoveu mudanças na equipe e deram resultado. Aos 43 minutos, Deiver Machado recebeu na esquerda e cruzou na área, a bola passou por todo o campo e achou Corentin Jean embaixo da trave para igualar o placar.
Crédito: PSGécampeãodaLigue1(Foto:AlainJOCARD/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados