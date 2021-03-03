Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com golaço de Lucas Piazon, Braga supera o Porto e é finalista da Taça de Portugal
futebol

Com golaço de Lucas Piazon, Braga supera o Porto e é finalista da Taça de Portugal

Agora, a equipe do Braga aguarda o vencedor de Benfica x Estoril, nesta quinta-feira, para saber quem será seu adversário na final...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 19:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 19:28
Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto
Nesta quarta-feira, o Porto recebeu o Braga no Estádio do Dragão, pela partida de volta da semifinal da Taça de Portugal. Mesmo com um a menos no segundo tempo, a equipe visitante conseguiu a vitória por 3 x 2, com dois de Abel Ruíz e golaço de falta do brasileiro Lucas Piazon. Assim, com o agregado em 4 x 3 - os times empataram no jogo de ida em 1 x 1 -, o Braga é o primeiro finalista da competição.
> No Campeonato Português, as duas equipes estão na disputa pelas primeiras colocações. Confira a tabelaCOMEÇO AVASSALADOR
Apostando nos contra-ataques, o time do Braga teve um início fulminante na partida. Aos 9, o brasileiro Lucas Piazon recebeu em profundidade e tocou na medida para Abel Ruíz abrir o placar. Apenas cinco minutos depois, Horta ajeitou de calcanhar para Abel Ruíz, de novo, marcar um golaço de cavadinha. Para completar a primeira etapa excepcional, Lucas Piazon cobrou falta com perfeição e fez o terceiro do Braga antes dos 30 minutos.
PORTO TENTA REAGIR
Mesmo sofrendo quase uma goleada no primeiro tempo, a equipe do Porto tinha muita posse de bola - chegou a bater 76% -, porém, não conseguia jogar de forma vertical. No entanto, após sofrer o terceiro gol, o time mandante parecia ter acordado: apenas dois minutos depois, Cardona viu bem Otávio e lançou para o brasileiro ajeitar com o ombro e marcar um golaço.
EXPULSÃO
A pressão do Porto ficou ainda maior depois que o zagueiro Cristian Borja foi expulso pelo lado do Braga. Com auxílio do VAR, a arbitragem decidiu dar o cartão vermelho ao defensor após interromper - com um toque faltoso por baixo - clara possibilidade de gol do atacante Marega.
PRESSÃO TOTAL
Com um a mais no segundo tempo, o Porto foi para o tudo ou nada. O técnico Sérgio Conceição fez cinco alterações, colocou três atacantes e melhorou a equipe. Assim, Marega ainda conseguiu fazer o segundo, no entanto, o Braga resistiu a pressão até o final e saiu classificado, fora de casa, para a final da Taça de Portugal.
SEQUÊNCIA
Neste sábado, o Porto enfrenta, às 15h (horário de Brasília), o Gil Vicente pela 22ª rodada do Campeonato Português. O Braga, por sua vez, enfrenta o Vitória de Guimarães às 18h45 (de Brasília), na próxima terça-feira, em partida válida, também, pela 22ª rodada do Campeonato Português.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados