Com golaço de Lucas Piazon, Braga supera o Porto e é finalista da Taça de Portugal

Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto

Nesta quarta-feira, o Porto recebeu o Braga no Estádio do Dragão, pela partida de volta da semifinal da Taça de Portugal. Mesmo com um a menos no segundo tempo, a equipe visitante conseguiu a vitória por 3 x 2, com dois de Abel Ruíz e golaço de falta do brasileiro Lucas Piazon. Assim, com o agregado em 4 x 3 - os times empataram no jogo de ida em 1 x 1 -, o Braga é o primeiro finalista da competição.

> No Campeonato Português, as duas equipes estão na disputa pelas primeiras colocações. Confira a tabelaCOMEÇO AVASSALADOR

Apostando nos contra-ataques, o time do Braga teve um início fulminante na partida. Aos 9, o brasileiro Lucas Piazon recebeu em profundidade e tocou na medida para Abel Ruíz abrir o placar. Apenas cinco minutos depois, Horta ajeitou de calcanhar para Abel Ruíz, de novo, marcar um golaço de cavadinha. Para completar a primeira etapa excepcional, Lucas Piazon cobrou falta com perfeição e fez o terceiro do Braga antes dos 30 minutos.

PORTO TENTA REAGIR

Mesmo sofrendo quase uma goleada no primeiro tempo, a equipe do Porto tinha muita posse de bola - chegou a bater 76% -, porém, não conseguia jogar de forma vertical. No entanto, após sofrer o terceiro gol, o time mandante parecia ter acordado: apenas dois minutos depois, Cardona viu bem Otávio e lançou para o brasileiro ajeitar com o ombro e marcar um golaço.

EXPULSÃO

A pressão do Porto ficou ainda maior depois que o zagueiro Cristian Borja foi expulso pelo lado do Braga. Com auxílio do VAR, a arbitragem decidiu dar o cartão vermelho ao defensor após interromper - com um toque faltoso por baixo - clara possibilidade de gol do atacante Marega.

PRESSÃO TOTAL

Com um a mais no segundo tempo, o Porto foi para o tudo ou nada. O técnico Sérgio Conceição fez cinco alterações, colocou três atacantes e melhorou a equipe. Assim, Marega ainda conseguiu fazer o segundo, no entanto, o Braga resistiu a pressão até o final e saiu classificado, fora de casa, para a final da Taça de Portugal.

SEQUÊNCIA