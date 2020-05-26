Com golaço de Kimmich, Bayern vence Borussia em 'final' do Alemão

O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 1 a 0 em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. O único gol da partida foi marcado por Joshua Kimmich.
PINTURAKimmich marcou um golaço. Após bobeira na saída de bola do Borussia Dortmund, o meio-campista recebeu, percebeu o goleiro Burki adiantado e tocou de fora da área por cobertura.
VITÓRIA MERECIDAO Bayern de Munique jogou melhor durante a partida e teve mais domínio, além das melhores chances. Haaland passou a partida em branco, mas não teve grandes chances.
RENOVAÇÃO JUSTIFICADAManuel Neuer mostrou o motivo da sua renovação. O goleiro alemão segurou atrás quando precisou, enquanto Burki teve uma falha no gol marcado pelos visitantes.
ATACANTES APAGADOSHaaland deu cinco chutes, mas só um obrigou Neuer a fazer uma defesa. Lewandowski, por outro lado, chutou quatro vezes, nenhuma no alvo, mas uma na trave. Os dois goleadores não apareceram muito na partida.
INÍCIO DIFERENTE DO FINALO jogo começou com o Borussia Dortmund em cima. Aos três minutos, Boateng salvou em cima da linha o que seria o gol de Haaland. Aos oito, Neuer defendeu um chute difícil de Brandt.
LÍDER ISOLADOCom o resultado, o Bayern de Munique se isolou ainda mais na liderança. Os bávaros chegaram a 64 pontos, enquanto o Borussia Dortmund continua com 57.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSO Borussia Dortmund viajará para enfrentar o Paderborn no domingo (31), às 13h (Brasília). Por outro lado, o Bayern de Munique receberá o Dusseldorf no sábado (30), às 13h30 (Brasília).