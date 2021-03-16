Com golaço de Kevin De Bruyne, Manchester City elimina o Borussia Monchengladbach na Champions League

Neste terça-feira, Manchester City e Borussia Monchengladbach se enfrentaram na Puskas Arena, em Budapeste, capital da Hungria. A partida de volta das oitavas de final da Champions League terminou com vitória dos Citzsens por 2 a 0, com gols de Kevin De Bruyne e Gundogan.
GOLAÇOO Manchester City partiu para o ataque já no início da partida, e foi eficaz em suas tentativas no começo do confronto. Mahrez criou pela direita, e achou Kevin De Bruyne. Livre, o belga avançou um pouco e mandou para dentro das redes.
AMPLIOULogo após Kevin De Bruyne inaugurar o placar na Puskas Arena, o Manchester City seguiu no setor ofensivo. Seis minutos após marcar o primeiro gol, os Citzens ampliaram com Ilkay Gundogan em assistência de Phil Foden, colocando o segundo dos ingleses.CITY ATACANa segunda etapa, o Manchester City pressionando o Borussia Monchengladbach, mas não foi efetivo ao converter as suas chances em gol. Além de ter a maior parte da posse de bola, a equipe inglesa finalizou bem ao gol.
GLADBACH SEGURACom o Manchester City seguro com o 2 a 0 (4 a 0 no agregado), o segundo tempo perdeu parte da intensidade. Ainda assim, o time do Borussia Monchengladbach não mostrou poderio de ataque, e só defendeu, mantendo o placar.
SEQUÊNCIAO Manchester City entra em campo neste sábado, às 14:30h (de Brasília), para enfrentar o Everton pela FA Cup. O Borussia M'Gladbach enfrenta, também às 14:30h (de Brasília) deste sábado, o Schalke 04 pela 26ª rodada do Campeonato Alemão.