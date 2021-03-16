  • Com golaço de Kevin De Bruyne, Manchester City elimina o Borussia Monchengladbach na Champions League
Com golaço de Kevin De Bruyne, Manchester City elimina o Borussia Monchengladbach na Champions League

Manchester City marca duas vezes com Kevin De Bruyne e Gundogan, e consegue classificação na Champions contra o Gladbach...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 18:51

LanceNet

16 mar 2021 às 18:51
Crédito: PETER KOHALMI / AFP
Neste terça-feira, Manchester City e Borussia Monchengladbach se enfrentaram na Puskas Arena, em Budapeste, capital da Hungria. A partida de volta das oitavas de final da Champions League terminou com vitória dos Citzsens por 2 a 0, com gols de Kevin De Bruyne e Gundogan.
Veja a tabela do InglêsGOLAÇO​O Manchester City partiu para o ataque já no início da partida, e foi eficaz em suas tentativas no começo do confronto. Mahrez criou pela direita, e achou Kevin De Bruyne. Livre, o belga avançou um pouco e mandou para dentro das redes.
AMPLIOU​Logo após Kevin De Bruyne inaugurar o placar na Puskas Arena, o Manchester City seguiu no setor ofensivo. Seis minutos após marcar o primeiro gol, os Citzens ampliaram com Ilkay Gundogan em assistência de Phil Foden, colocando o segundo dos ingleses.​​CITY ATACANa segunda etapa, o Manchester City pressionando o Borussia Monchengladbach, mas não foi efetivo ao converter as suas chances em gol. Além de ter a maior parte da posse de bola, a equipe inglesa finalizou bem ao gol.
GLADBACH SEGURACom o Manchester City seguro com o 2 a 0 (4 a 0 no agregado), o segundo tempo perdeu parte da intensidade. Ainda assim, o time do Borussia Monchengladbach não mostrou poderio de ataque, e só defendeu, mantendo o placar.
SEQUÊNCIAO Manchester City entra em campo neste sábado, às 14:30h (de Brasília), para enfrentar o Everton pela FA Cup. O Borussia M'Gladbach enfrenta, também às 14:30h (de Brasília) deste sábado, o Schalke 04 pela 26ª rodada do Campeonato Alemão.

