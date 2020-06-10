Com golaço de Junior Tavares, Benfica e Portimonense empatam pelo Campeonato Português

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Pela 26ª rodada do Campeonato Português, Benfica e Portimonense empataram em 2 a 2. Pizzi e Almeida marcaram para os visitantes, enquanto Dener e Junior Tavares empataram a partida para os donos da casa.

BOBEOU...O Benfica abriu 2 a 0 sobre o Portimonense com 31 minutos do primeiro tempo. O que parecia que seria uma vitória fácil, acabou não se tornando. O Portimonense empatou e a partida encerrou em 2 a 2.

QUE GOLAÇO!O gol de empate foi de um brasileiro: Junior Tavares. O lateral ex-São Paulo acertou um chute de fora da área no ângulo, sem chances para o goleiro.

EMOÇÃO ATÉ O FINALCom sete minutos de acréscimos, o jogo foi disputado até os últimos momentos. Tanto o Benfica quanto o Portimonense poderiam ter saído com a vitória com boas chances no final.

OBRIGADO, RIVALQuem gostou do resultado foi o Porto, que enfrenta o Marítimo, às 17h30 (horário de Brasília). Os Dragões podem se isolar na liderança caso vençam a partida.