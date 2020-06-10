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Com golaço de Junior Tavares, Benfica e Portimonense empatam pelo Campeonato Português

Com o resultado de 2 a 2, Porto pode se isolar na liderança caso vença seu jogo...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 20:22

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 20:22

Crédito: LUIS FORRA / POOL / AFP
Pela 26ª rodada do Campeonato Português, Benfica e Portimonense empataram em 2 a 2. Pizzi e Almeida marcaram para os visitantes, enquanto Dener e Junior Tavares empataram a partida para os donos da casa.
BOBEOU...O Benfica abriu 2 a 0 sobre o Portimonense com 31 minutos do primeiro tempo. O que parecia que seria uma vitória fácil, acabou não se tornando. O Portimonense empatou e a partida encerrou em 2 a 2.
QUE GOLAÇO!O gol de empate foi de um brasileiro: Junior Tavares. O lateral ex-São Paulo acertou um chute de fora da área no ângulo, sem chances para o goleiro.
EMOÇÃO ATÉ O FINALCom sete minutos de acréscimos, o jogo foi disputado até os últimos momentos. Tanto o Benfica quanto o Portimonense poderiam ter saído com a vitória com boas chances no final.
OBRIGADO, RIVALQuem gostou do resultado foi o Porto, que enfrenta o Marítimo, às 17h30 (horário de Brasília). Os Dragões podem se isolar na liderança caso vençam a partida.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSO Benfica viaja para enfrentar o Rio Ave na quarta-feira (17), às 17h15 (horário de Brasília). Por outro lado, o Portimonense visitará o Santa Clara na terça-feira (16), às 15h.E MAIS:VÍDEO: Arsenal faz últimos ajustes para volta do Campeonato InglêsVÍDEO: Real Madrid trabalha pesado antes da volta do EspanholConfira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaVÍDEO: Barcelona treina forte visando retorno do EspanholMáscaras não são mais obrigatórias a jogadores reservas e comissão técnica na AlemanhaVolante americano do Schalke 04 diz que não apoia Donald Trump e chama o presidente de 'racista' E MAIS:

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