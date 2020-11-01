  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com golaço de Ibra, Milan vence a Udinese fora de casa e abre vantagem na liderança
Com golaço de Ibra, Milan vence a Udinese fora de casa e abre vantagem na liderança

Atacante sueco deu assistência para Kessié abrir o placar e marcou o gol da vitória com uma acrobacia. Milan pode acabar a rodada com quatro pontos de vantagem...
LanceNet

01 nov 2020 às 10:27

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 10:27

Crédito: Momento do gol de Ibra (Andreas SOLARO / AFP
Tá dificil? Chama Zlatan Ibrahimovic. Com gol salvador e acrobático do atacante sueco, o Milan derrotou a Udinese fora de casa por 2 a 1, neste domingo, pela 6ª rodada do Campeonato Italiano. Antes do gol, Ibra já havia dado assistência para Kessié abrir o placar e visto De Paul empatar para a Udinese. Com o resultado, o Milan chegou aos 16 pontos e abriu vantagem na liderança.CONEXÃO SUÉCIA-COSTA DO MARFIMApós um início marcado por muitos erros individuais e de passe, o Milan chegou ao gol aos 18 do primeiro tempo. Ibrahimovic foi lançado na área, dominou no peito, girou e rolou para Kessié chegar batendo de primeira e abrir o placar para os visitantes.
PRESSÃO E EMPATE DOS MANDANTESAtrás do marcador, a Udinese passou a se aventurar mais no ataque. Em um primeiro momento, a defesa rossonera se portou bem e controlou as subidas do adversário, mas no começo da etapa final, o empate veio. Após polêmico pênalti cometido por Romagnoli, De Paul cobrou firme e igualou o placar aos 2 do segundo tempo.
ZLATAN DECIDE (COM GOLAÇO)A partir do empate, o Milan voltou a crescer na partida, mas encontrou dificuldades em furar a defesa da Udinese. Quando a partida se encaminhava para um empate, o craque apareceu e decidiu com estilo. Aos 37, após cruzamento na área e corte da zaga, a bola sobrou na pequena área e, de costas para o gol, Ibra armou uma "semi-bicicleta" para balançar as redes e decretar a 5ª vitória do Milan em seis jogos disputados.

