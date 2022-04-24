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futebol

Com golaço de Gerson, Olympique de Marselha vence o Reims pelo Campeonato Francês

A equipe segue na segunda colocação e está com seis pontos de vantagem na briga pela vaga na Champions League
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Publicado em 24 de Abril de 2022 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 18:29
O Olympique de Marselha venceu o Reims por 1 a 0 pela 34ª rodada do Campeonato Francês. A equipe dominou as ações do jogo e conseguiu o gol no fim da etapa final. O brasileiro Gerson marcou um golaço que decidiu o duelo.> Veja a tabela do Campeonato Francês
REIMS NO CONTRA-ATAQUEO Olympique de Marselha ficou mais com a bola, controlou as ações do jogo, mas faltou objetividade para a equipe, que pouco deu perigo. Enquanto isso, o Reims se mandou no contra-ataque e conseguiu criar boas chances de gol.
GOLAÇO DE GERSON!Na etapa final, o Olympique de Marselha foi mais objetivo e achou o gol. Aos 38 minutos, Payet tocou para Gerson, que entrou na área, pedalou e bateu cruzado de pé direito para marcar o gol da vitória fora de casa.
Crédito: OlympiquedeMarselhavenceforadecasa(Foto:Divulgação/OlympiquedeMarselha

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