Com golaço de Gerson, Olympique de Marselha vence o Reims pelo Campeonato Francês

O Olympique de Marselha venceu o Reims por 1 a 0 pela 34ª rodada do Campeonato Francês. A equipe dominou as ações do jogo e conseguiu o gol no fim da etapa final. O brasileiro Gerson marcou um golaço que decidiu o duelo.> Veja a tabela do Campeonato Francês

REIMS NO CONTRA-ATAQUEO Olympique de Marselha ficou mais com a bola, controlou as ações do jogo, mas faltou objetividade para a equipe, que pouco deu perigo. Enquanto isso, o Reims se mandou no contra-ataque e conseguiu criar boas chances de gol.

GOLAÇO DE GERSON!Na etapa final, o Olympique de Marselha foi mais objetivo e achou o gol. Aos 38 minutos, Payet tocou para Gerson, que entrou na área, pedalou e bateu cruzado de pé direito para marcar o gol da vitória fora de casa.