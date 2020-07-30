Com golaço de falta, Elkeson homenageia filho e fecha goleada em clássico de Guangzhou

Crédito: Reprodução

O Guangzhou Evergrande começou a Superliga Chinesa a todo vapor. Depois da vitória na estreia, por 2 a 0, sobre o Shanghai Shenhua, o time de Elkeson goleou nesta quinta-feira (30/07) o Guangzhou R&F por 5 a 0. O atacante naturalizado chinês fechou a goleada com um golaço de falta e, na comemoração, homenageou o filho, com previsão de nascimento em agosto, e a namorada Gabriela. Paulinho, Wei Shihao, Zhunyi e Anderson Talisca completaram o placar.

- Os clássicos são sempre jogos complicados, equilibrados, mas entramos muito ligados desde o início, fizemos um gol e controlamos a partida. O time está de parabéns pelo jogo que fez hoje. Estou muito feliz pela grande vitória e por ter marcado um belo gol, podendo homenagear minha namorada, que está grávida, e o meu segundo filho, que nasce em breve - disse o atacante