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Com golaço de falta, Elkeson homenageia filho e fecha goleada em clássico de Guangzhou

Brasileiro naturalizado chinês marcou o quinto gol
do Evergrande, na vitória por 5 a 0 sobre o rival R&F
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Publicado em 30 de Julho de 2020 às 12:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 12:03
Crédito: Reprodução
O Guangzhou Evergrande começou a Superliga Chinesa a todo vapor. Depois da vitória na estreia, por 2 a 0, sobre o Shanghai Shenhua, o time de Elkeson goleou nesta quinta-feira (30/07) o Guangzhou R&F por 5 a 0. O atacante naturalizado chinês fechou a goleada com um golaço de falta e, na comemoração, homenageou o filho, com previsão de nascimento em agosto, e a namorada Gabriela. Paulinho, Wei Shihao, Zhunyi e Anderson Talisca completaram o placar.
- Os clássicos são sempre jogos complicados, equilibrados, mas entramos muito ligados desde o início, fizemos um gol e controlamos a partida. O time está de parabéns pelo jogo que fez hoje. Estou muito feliz pela grande vitória e por ter marcado um belo gol, podendo homenagear minha namorada, que está grávida, e o meu segundo filho, que nasce em breve - disse o atacante
Com a vitória, o Guangzhou Evergrande, atual campeão, chegou aos seis pontos e lidera o Grupo A da Superliga Chinesa, com sete gols marcados e nenhum sofrido. Na próxima rodada, o time de Elkeson enfrentará o Shenzen, na terça-feira (04/08).

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