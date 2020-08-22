Com golaço de Douglas Santos, Zenit vence e mantém liderança na Rússia

Crédito: Divulgação/Zenit FC

Campeão na temporada passada, o Zenit segue sobrando na edição 2020/2021 do Campeonato Russo. Neste sábado, na Gazprom Arena, o time de São Petersburgo goleou o Tambov por 4 a 1 e manteve a liderança da competição com 100% de aproveitamento: 12 pontos ganhos em quatro rodadas.

Um dos destaques foi o brasileiro Douglas Santos. Mais avançado, no meio-campo, o lateral abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo com um golaço. O campeão olímpico de 2016 com a Seleção Brasileira recebeu a bola na entrada da área, cortou um zagueiro e, de pé esquerdo, desferiu um chute indefensável no ângulo.

- Jogando como meia eu tenho mais possibilidade de chegar perto do gol e finalizar. Tive a felicidade de acertar um chute bem colocado, marcando um dos gols mais bonitos da minha carreira. Foi uma vitória importante, que manteve o Zenit na liderança e mostra que estamos fortes para lutar por mais um título - declarou Douglas Santos, que além do campeonato conquistou a Copa e a Supercopa da Rússia nas últimas semanas.