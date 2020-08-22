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futebol

Com golaço de Douglas Santos, Zenit vence e mantém liderança na Rússia

Time do lateral brasileiro fez 4 a 1 no Tambov neste sábado
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Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2020 às 16:19
Crédito: Divulgação/Zenit FC
Campeão na temporada passada, o Zenit segue sobrando na edição 2020/2021 do Campeonato Russo. Neste sábado, na Gazprom Arena, o time de São Petersburgo goleou o Tambov por 4 a 1 e manteve a liderança da competição com 100% de aproveitamento: 12 pontos ganhos em quatro rodadas.
Um dos destaques foi o brasileiro Douglas Santos. Mais avançado, no meio-campo, o lateral abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo com um golaço. O campeão olímpico de 2016 com a Seleção Brasileira recebeu a bola na entrada da área, cortou um zagueiro e, de pé esquerdo, desferiu um chute indefensável no ângulo.
- Jogando como meia eu tenho mais possibilidade de chegar perto do gol e finalizar. Tive a felicidade de acertar um chute bem colocado, marcando um dos gols mais bonitos da minha carreira. Foi uma vitória importante, que manteve o Zenit na liderança e mostra que estamos fortes para lutar por mais um título - declarou Douglas Santos, que além do campeonato conquistou a Copa e a Supercopa da Rússia nas últimas semanas.
O time do lateral brasileiro volta a campo pela competição já na próxima quarta-feira, quando vai até a capital do país para enfrentar o Dínamo de Moscou.

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