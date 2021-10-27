Com golaço de Dentinho e show de brasileiros, Shakhtar Donetsk vence o Chornomorets na Copa da Ucrânia

Crédito: Divulgação / Shakhtar Donetsk

O Shakhtar Donetsk está classificado para as quartas de final da Copa da Ucrânia. Nesta quarta-feira, o time de Roberto De Zerbi visitou o Chornomorets e venceu por 3 a 0 para garantir a vaga entre os oito melhores. Os gols foram marcados por Fernando, Marcos Antônio e Dentinho, todos brasileiros.Após um primeiro tempo com placar zerado, os Mineiros não tomaram conhecimento da equipe de Odessa na etapa final. Fernando abriu o placar aos 20 minutos, Marcos Antônio ampliou aos 27, e Dentinho, que entrou na etapa final, fechou a conta dez minutos depois.

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O gol marcado pelo atacante revelado no Corinthians, inclusive, foi o mais bonito do dia. Dentinho recebeu lançamento na área, deu um lindo chapéu no marcador e bateu forte para balançar as redes. - Foi uma jogada muito bonita. Assim que recebi o lançamento, já sabia o que iria fazer. Consegui dominar bem e marcar. Foi uma vitória importante. O adversário dificultou bastante, mas conseguimos achar os espaços para vencer o jogo. Estão todos de parabéns - disse Dentinho após a partida.