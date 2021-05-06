futebol

Com golaço de Cebolinha, Benfica e Porto ficam no empate pelo Português

Brasileiro abriu o placar para as Águias, mas Uribe deixou tudo igual no segundo tempo...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 16:36

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Em casa, o Benfica ficou no empate com o Porto por 1 a 1. O jogo teve polêmicas por conta do VAR, golaço de Everton Cebolinha e terminou com um gol para cada lado.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
Aos 22 minutos do primeiro tempo, Everton driblou dois marcadores, tabelou com Rafa Silva e finalizou no canto do goleiro para abrir o marcador no Estádio da Luz.Aos 30 do segundo tempo, João Mario fez grande jogada e cruzou para Uribe deixar tudo igual.
O Benfica teve mais chances, criou, mas não conseguiu concluir as jogadas em gols. Teve impedimentos e pênalti anulados pelo VAR e, com isso, só marcou uma vez.
O resultado foi bom para o Sporting, que fica a uma vitória de ser campeão do Português. O Porto chegou aos 71 pontos e ocupa a segunda colocação. O Benfica, com 67, é o 3º.

