Com golaço de Bennacer, Milan vence Cagliari e segue na liderança do Campeonato Italiano

O Milan venceu o Cagliari por 1 a 0 na Sardegna Arena pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Com mais uma vitória, os Rossoneros seguem na liderança da competição, três pontos à frente do Napoli, vice-colocado. O gol foi marcado por Bennacer.> Veja a tabela do Campeonato Italiano

INTENSO, MAS SEM GOLSEste foi o retrato da primeira etapa do duelo. Cagliari e Milan buscaram o ataque o tempo todo, mas desperdiçaram as bolas na frente e não conseguiram concluir as jogadas. Dessa forma, a decisão do jogo foi para o segundo tempo.

MILAN NA FRENTE!Depois de muitas chances desperdiçadas, o Milan abriu o placar. Aos 14 minutos, Giroud recebeu, não conseguiu dominar, a bola sobrou no alto e Bennacer pegou de primeira para marcar um golaço.

TABELACom a vitória, o Milan segue na liderança do Campeonato Italiano, três pontos à frente do Napoli. A Inter de Milão também está na briga pela liderança, seis pontos atrás dos Rossoneros.