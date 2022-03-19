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Com golaço de Bennacer, Milan vence Cagliari e segue na liderança do Campeonato Italiano

Os Rossoneros buscaram o ataque até o fim e conseguiram marcar na segunda etapa do duelo fora de casa
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Publicado em 19 de Março de 2022 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2022 às 18:50
O Milan venceu o Cagliari por 1 a 0 na Sardegna Arena pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Com mais uma vitória, os Rossoneros seguem na liderança da competição, três pontos à frente do Napoli, vice-colocado. O gol foi marcado por Bennacer.> Veja a tabela do Campeonato Italiano
INTENSO, MAS SEM GOLSEste foi o retrato da primeira etapa do duelo. Cagliari e Milan buscaram o ataque o tempo todo, mas desperdiçaram as bolas na frente e não conseguiram concluir as jogadas. Dessa forma, a decisão do jogo foi para o segundo tempo.
MILAN NA FRENTE!Depois de muitas chances desperdiçadas, o Milan abriu o placar. Aos 14 minutos, Giroud recebeu, não conseguiu dominar, a bola sobrou no alto e Bennacer pegou de primeira para marcar um golaço.
TABELACom a vitória, o Milan segue na liderança do Campeonato Italiano, três pontos à frente do Napoli. A Inter de Milão também está na briga pela liderança, seis pontos atrás dos Rossoneros.
Crédito: (Foto:AlbertoPIZZOLI/AFP

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