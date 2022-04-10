Com golaço de Arthur Cabral, Fiorentina vence o Napoli fora de casa em jogo de cinco gols no Italiano

A Europa é ali. Sonhando com uma vaga em competição da Uefa na próxima temporada, a Fiorentina visitou o Napoli neste domingo e venceu o rival, que briga pelo título do Campeonato Italiano, por 3 a 2. Nico González, Ikoné e Arthur Cabral marcaram os gols da Viola. Mertens e Osimhen descontaram para os donos da casa no Estádio Diego Armando Maradona.Em um primeiro tempo equilibrado, quem foi para o intervalo com motivos para sorrir foi a equipe visitante. Aos 29 minutos, depois de jogada pela esquerda, a bola atravessou a área e sobrou para o argentino Nico González bater forte e abrir o marcador.

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Precisando do resultado no segundo tempo, o técnico Luciano Spalletti lançou Mertens no jogo, que precisou de dois minutos em campo para empatar para o Napoli. Depois de boa jogada pela esquerda, Osimhen achou o belga na entrada da área aos 13, que marcou o gol. O empate, porém, durou pouco, já que oito minutos depois Ikoné aproveitou cruzamento de Nico González para fazer o segundo da Fiorentina.

O Napoli chegou a marcar o segundo gol com Chucky Lozano, mas o lance foi anulado por impedimento. Do outro lado, entretanto, Arthur Cabral marcou um golaço, sem chances de anulação. O brasileiro recebeu na esquerda, botou na frente, ganhou de Lobtka com um drible da vaca deixando o marcador no chão, e bateu de chapa para fazer o terceiro. No fim, Osimhen descontou, mas não foi o suficiente para o empate.

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Na próxima rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina encara o Venezia, no próximo sábado, em casa. O Napoli, por sua vez, tem compromisso somente no dia 18, contra a Roma, novamente no Diego Armando Maradona.