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Com golaço de Alan Patrick, Shakhtar Donestk vence o Dínamo de Kiev e conquista a Supercopa da Ucrânia

Brasileiro arranca da intermediária defensiva, bate da entrada da área e não dá chances de defesa ao goleiro. Shakhtar Donestk é campeão da Supercopa da Ucrânia pela nona vez...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 19:48
Crédito: Divulgação / Shakhtar Donestk
O Shakhtar Donetsk é campeão da Supercopa da Ucrânia pela nona vez em sua história. Nesta quarta-feira, o time comandado por Roberto De Zerbi venceu o Dínamo de Kiev por 3 a 0, com gols de Lassina Traoré (duas vezes) e Alan Patrick para conquistar o troféu.Um dos destaques da partida, o brasileiro Alan Patrick, autor de um verdadeiro golaço na partida, celebrou a conquista, mas afirmou que o Shakhtar Donetsk não pode se acomodar.
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- O nosso time está de parabéns. Conseguimos impor o nosso jogo, conquistamos uma vantagem para o segundo tempo e isso acabou dando uma tranquilidade maior para a equipe. Fico feliz por mais uma conquista com o Shakhtar, ainda mais marcando um gol. Mas teremos jogos importantíssimos nas próximas semanas e a concentração precisa ser total - disse Alan Patrick.
Aos 15 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 2 a 0, o brasileiro recebeu a bola na intermediária defensiva, arrancou sozinho, levou até a entrada da área e bateu forte, sem dar chances de defesa ao goleiro Boyko.
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O Shakhtar Donetsk volta a campo no próximo sábado, quando encara o Veres Rivne, pelo Campeonato Ucraniano. Na próxima terça-feira, os Mineiros têm compromisso contra a Inter de Milão, pela Chmapions League.

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