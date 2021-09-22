Com golaço de Alan Patrick, Shakhtar Donestk vence o Dínamo de Kiev e conquista a Supercopa da Ucrânia

Crédito: Divulgação / Shakhtar Donestk

O Shakhtar Donetsk é campeão da Supercopa da Ucrânia pela nona vez em sua história. Nesta quarta-feira, o time comandado por Roberto De Zerbi venceu o Dínamo de Kiev por 3 a 0, com gols de Lassina Traoré (duas vezes) e Alan Patrick para conquistar o troféu.Um dos destaques da partida, o brasileiro Alan Patrick, autor de um verdadeiro golaço na partida, celebrou a conquista, mas afirmou que o Shakhtar Donetsk não pode se acomodar.

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- O nosso time está de parabéns. Conseguimos impor o nosso jogo, conquistamos uma vantagem para o segundo tempo e isso acabou dando uma tranquilidade maior para a equipe. Fico feliz por mais uma conquista com o Shakhtar, ainda mais marcando um gol. Mas teremos jogos importantíssimos nas próximas semanas e a concentração precisa ser total - disse Alan Patrick.

Aos 15 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 2 a 0, o brasileiro recebeu a bola na intermediária defensiva, arrancou sozinho, levou até a entrada da área e bateu forte, sem dar chances de defesa ao goleiro Boyko.

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