Com golaço de Abraham, Roma goleia Zorya e garante vaga nas oitavas de final da Conference League

A Roma goleou o Zorya por 4 a 0 no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo C da Conference League. Os gols da vitória foram marcados por Carlos Pérez, Nicolo Zaniolo e Abraham (2). Com o resultado, a equipe do técnico Mourinho garantiu a classificação às oitavas de final da competição.> Confira a tabela da Conference League

ROMA NA FRENTE!A Roma foi superior no jogo e criou as melhores chances. Aos 15 minutos de jogo, El Shaarawy recebeu a bola pela esquerda, deu um belo cruzamento para Carlos Pérez, na direita, abrir o placar da partida.

AMPLIA A VANTAGEMA equipe de Mourinho seguiu fazendo um bom jogo e ampliou a vantagem. Aos 33 minutos, Veretout roubou a bola no meio, carregou e enfiou para Zaniolo bater firme no gol. Depois, com menos de um minuto de segundo tempo, Zaniolo faz bom drible pela direita e toca para Abraham marcar o terceiro gol da Roma na partida.

GOLAÇO DE BICICLETA!A Roma fechou o placar com um golaço de bicicleta. Aos 30 minutos do segundo tempo, Mkhitaryan tentou chutar ao gol, a bola foi travada na defesa e sobrou no alto para Abraham marcar um lindo gol de bicicleta.

SEQUÊNCIAA Roma volta a campo no domingo para enfrentar o Torino, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Já o Zorya joga na segunda-feira, contra o Oleksandria, pela 16ª rodada do Campeonato Ucraniano.