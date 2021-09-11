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Com gol sobre o São Paulo no Brasileirão sub-20, Jhoninha projeta campanha do Ceará no campeonato

Meio campista é o artilheiro do Vozão no torneio com seis gols marcados...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 16:01

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 16:01
Crédito: Pedro Chaves / @pedrochavesce
No último domingo (05), o Ceará venceu a partida contra o São Paulo por 2 a 1, em pleno Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Embora esteja na 14ª colocação, o time está a apenas 5 pontos do América-MG, 8° colocado e último na zona de classificação para o mata-mata do torneio.Jhoninha, autor do gol da vitória do Ceará e artilheiro da equipe na temporadacom seis gols, falou sobre a meta da classificação.
- Sabemos da capacidade que este grupo possui, não é à toa que vencemos otime do São Paulo em pleno Morumbi. E sabemos também o que precisamosevoluir para alcançar o primeiro objetivo que é a classificação. A vitória dofinal de semana com certeza foi importantíssima para isso - afirmou Jhoninha.
O meia-atacante tem passagem pela Ferroviária, onde chegou a estrear e amarcar seu primeiro gol na categoria pela Copa Paulista de 2019 um mêsapós o debute. Jhonatan chegou ao Vozão no início desta temporadaemprestado para a equipe cearense até dezembro de 2021 e é uma dasesperanças de classificação do time cearense. O artilheiro analisou seu bomdesempenho e citou a dificuldade por conta da pandemia.- Graças a Deus e ao meu bom trabalho, hoje sou o artilheiro do time no Brasileiro da categoria. Fico muito feliz e também sou grato aos meus colegas que me ajudaram com isso. Ano passado não tivemos muitos jogos pela pandemia, mas em 2021 venho tendo uma sequência, o que está sendo muito importante para mim e para a minha carreira - completou o meia-atacante.
A próxima partida do Ceará será no próximo domingo (12), às 15h, contra a Chapecoense. O confronto é válido pela 15ª rodada do Brasileiro Sub-20 e será no Cidade Vozão, mando do Ceará.

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