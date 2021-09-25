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futebol

Com gol relâmpago, Londrina vence Vitória e sai do Z-4

Com triunfo, os donos da casa conseguiram se afastar da zona de rebaixamento...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 18:06
Mais uma partida movimentou a 26ª rodada do Brasileirão Série B. Jogando no Estádio do Café, em Londrina, o Londrina enfrentou o Vitória. Com gol no primeiro minuto, os donos da casa conseguiram os três pontos e saíram com o triunfo.GOL RELÂMPAGO…
Logo no primeiro minuto, o Londrina conseguiu abrir o placar. Em jogada trabalhada pela esquerda, chegando ao ataque com Danilo, que rolou para Marcelinho na frente do gol. O jogador bateu mascado, mas foi travado por Mateus Moraes. O jogador pegou a sobra e mandou para o fundo das redes.
SEM MOVIMENTOS!
As duas equipes continuaram a partida se estudando. Enquanto o Londrina buscava os erros do Vitória, os visitantes mostravam muita dificuldade na organização. Com isso, poucas jogadas de perigo foram criadas nos minutos iniciais. O primeiro susto partiu do Rubro-Negro, que apareceu com Martinho arriscando de longe.
MUITO TRUNCADO…
Nos minutos seguintes, os dois times seguiram com muita dificuldade na criação. Com dificuldade em encontrar espaços, o Vitória teve uma boa chance aos 20, quando Pablo cruzou da esquerda. Marcondes afastou de cabeça.
PRIMEIRA CHEGADA…
Aos 22, o Vitória perdeu a principal chance de perigo. A equipe subiu pela esquerda, com Roberto, que tabelou com Marcinho. Caíque Souza recebeu o cruzamento, dividiu com Felipe. O goleiro Dalton se adiantou e impediu a finalização rubro-negra.
PRESSÃO DO RUBRO-NEGRO!
Aos 28, Guilherme Rene subiu pela direita e cruzou. Dalton afastou de soco e deu um tapa para afastar. Samuel ainda tentou fazer o domínio, mas não conseguiu evitar a saída. Três minutos depois, Marcinho tentou, mas não conseguiu marcar. Sem outros sustos, os times foram para o intervalo.
AINDA SEM GRANDES CHANCES…
Após a volta do intervalo, o panorama do jogo não mudou muito. Assim, a primeira grande oportunidade das equipes só foi acontecer aos 25. Em grande oportunidade, Raul Prata cruzou para a área, e Dalton desviou. Wallace aproveitou e pegou a sobra, tentando. Dalton se jogou para fazer a defesa, mas dividiu com Marcinho.
SEM LANCES DE PERIGO!
Após a chegada de perigo, poucas criações partiram das equipes. Enquanto o Londrina sefechou e buscou manter a vantagem do placar, o Vitória pecava nas finalizações.

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