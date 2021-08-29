Com gol polêmico, Manchester United derrota Wolverhampton

O Manchester United conquistou uma vitória importante fora de casa sobre o Wolverhampton por 1 a 0 pela Premier League. Após sofrer muita pressão durante grande parte do jogo e contando com De Gea brilhando embaixo das traves, Greenwood marcou no final e garantiu o triunfo dos Red Devils.PERTO DO GOLNa primeira chegada do Wolverhampton, Raúl Jiménez recebeu passe pelo lado direito e soltou uma bomba para boa defesa de De Gea. Aos 5, os Lobos saíram em rápido contra-ataque, Trincão aproveitou falha de Fred, infiltrou na área e finalizou, mas Wan-Bissaka evitou o gol com carrinho antes da bola entrar.
SEM DIREÇÃOAos 42 minutos, Rúben Neves recebeu passe na entrada da área e bateu forte, mas pela linha de fundo. O Manchester United respondeu e chegou pela primeira vez com perigo ao ataque com Greenwood recebendo uma bola pelo lado esquerdo, entrando na área, limpando a marcação e finalizando cruzado para fora.
MOMENTO DE PRESSÃOAos 17 minutos da segunda etapa, Trincão recebeu passe de Traoré no meio da área, mas finalizou para fora. Aos 23 minutos, o Wolverhampton teve grande oportunidade com Saiss aproveitando cobrança de escanteio e cabecear para defesa incrível de De Gea e aproveitando. No rebote, o defensor chutou para outra intervenção maravilhosa do espanhol.
ALÍVIOAos 29 minutos, o Manchester United quase inaugurou o placar com Pogba recebendo passe na área e soltando uma bomba para defesa de José Sá. Aos 35, em jogada polêmica após dividida entre o meia francês e Rúben Neves, Greenwood recebeu passe pelo lado direito, infiltrou na área, limpou a marcação e finalizou com força para abrir o placar.