Com gol olímpico, CRB vence Brusque e assume vice-liderança da Série B

O CRB segue seu caminho de retorno à Elite do futebol brasileiro em 2022. O Galo venceu o Brusque, na noite desta quinta-feira (12), por 3 a 0, no Estádio Rei Pelé e saltou para a segunda posição da Série B. Os gols foram marcados pelo meia Diego Torres, pelo volante Marthã e pelo atacante Pablo Dyego, mas o maior destaque ficou pelo tento olímpico do camisa 10, logo aos sete minutos do primeiro tempo.
O resultado positivo - sob seus domínios - permitiu ao CRB subir da quinta para a segunda posição, chegando aos 31 pontos somados e ficando apenas dois atrás do líder Coritiba - dono de 33 pontos.
A derrota em Alagoas estacionou o Brusque na 10ª posição - com 24 pontos - e ainda pode encerrar a 17ª rodada da Série B em uma posição abaixo caso o Operário conquiste ao menos um ponto contra o Botafogo, em jogo marcado para esta quinta-feira (12), em Ponta Grossa.
Primeiro tempo:
O placar foi alterado pela primeira vez logo aos sete minutos e com um gol de placa. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Diego Torres cobrou com muito efeito e a bola morreu nas redes do Brusque em um incrível gol olímpico no Estádio Rei Pelé.
Aos 15 minutos o Galo chegou ao seu segundo gol. Em cobrança de falta de Diego Torres, Marthã se antecipou ao zagueiro Claudinho e cabeceou no canto esquerdo, sem chances de defesa para Zé Carlos.
Atrás do placar, o Brusque teve sua primeira grande chance aos 22 minutos. Após cobrança de falta, a bola sobrou dentro da área para Garcez, que soltou uma bomba para excelente defesa do goleiro Diogo Silva.
Tentando diminuir o marcador, o Brusque quase fez o primeiro aos 34 minutos. Em jogada pela esquerda, Edu recebeu cruzamento rasteiro e por muito pouco não conseguiu empurrar para o fundo das redes.
Aos 39 minutos o CRB chegou ao terceiro gol. Após cruzamento pela direita, Gum cabeceou para ótima defesa de Zé Carlos. No rebote ainda dentro da área, Pablo Dyego soltou um canudo e estufou as redes do Brusque pela terceira vez na primeira etapa.
Segundo tempo:
Menos movimentado que a primeira etapa, o segundo tempo só teve um lance de perigo aos 18 minutos. Após cruzamento rasteiro pela esquerda, a bola cruzou a área do Brusque e chegou em Erik, que chutou sem goleiro e parou na trave esquerda defendida por Zé Carlos.
Aos 32 minutos o CRB quase ampliou a goleada. Após jogada pela direita, Marthã chutou com muito estilo e só não fez seu segundo gol no jogo graças a uma ótima defesa de ponta de dedos de Zé Carlos, que ainda contou com a trave para tirar a bola das redes.
Querendo o quarto gol, os donos da casa quase conseguiram balançar as redes novamente aos 37 minutos. Após bom contra-ataque pela esquerda, Júnior Brandão invadiu a área e soltou uma bomba para grande defesa do arqueiro Zé Carlos.FICHA TÉCNICACRB X BRUSQUE:
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)Data e hora: 12/08/2021 - 19h (de Brasília)Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Jefferson Cleiton Piva (PR)Cartões amarelos: Pablo Dyego, Diego Torres (CRB); Bruno Alves, Ianson (BRU)
GOLS: Diego Torres (7'/1°T) (1-0), Marthã (15'/1°T) (2-0), Pablo Dyego (39'/1°T) (3-0)
CRB (Técnico: Allan Aal)
ESCALAÇÃO: Diogo Silva; Reginaldo, Gum (Ewerton Páscoa, aos 30/2ºT), Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick (Wesley, aos 30/2ºT) e Diego Torres (Renan Bressan, aos 17/2ºT); Pablo Dyego (Emerson Negueba, aos 16/2ºT), Júnior Brandão e Jajá (Erik, aos 16/2ºT).
BRUSQUE (Técnico: Jerson Testoni)
ESCALAÇÃO: Zé Carlos; Ianson (Sandro, aos 27/2ºT), Claudinho, Everton Alemão e Alex Ruan; Nonato (Fio, aos 16/2ºT), Rodolfo (Pepê, aos 39/2ºT), Garcez e Bruno Alves (Diego Mathias, aos 27/2ºT); Edu (Jonatha, aos 39/2ºT) e Thiago Alagoano.