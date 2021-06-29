Com gol nos últimos minutos da prorrogação, Ucrânia vence a Suécia e avança às quartas da Euro

Crédito: LEE SMITH / POOL / AFP

A última classificada para as quartas de final da Eurocopa foi definida nesta terça-feira. A Ucrânia conseguiu marcar o gol da vitória nos acréscimos da prorrogação, e venceu a Suécia por 2 a 1 com gols de Zinchenko e Dovbyk, enquanto os suecos marcaram com Forsberg.

Veja a tabela da EurocopaABRIU O PLACAR​A Seleção Ucraniana conseguiu sair-se melhor na partida desta terça-feira ao abrir o placar na primeira etapa. Com 27 minutos de jogo, uma chance de ataque contou com o passe de Yarmolenko para Zinchenko, que finalizou para dentro da rede.

EMPATEA reação da Suécia chegou ainda no primeiro tempo da partida, e o gol de empate não demorou para sair. Aos 43 minutos da primeira etapa, apenas dezesseis minutos após o primeiro gol do jogo, Isak deu a assistência para Emil Forsberg deixar tudo igual.

PRORROGAÇÃOO empate persistiu no placar durante o tempo normal e, mesmo com o ataque da Suécia, a bola parou na trave duas vezes. Dessa forma, o jogo foi para a prorrogação mas, mesmo assim, nenhuma das duas seleções conseguiu marcar durante grande parte do tempo.

GOL HEROICOO gol da vitória da Ucrânia saiu nos acréscimos da segunda etapa da prorrogação. Em cruzamento de Zinchenko para dentro da área, a bola chegou de forma certeira para Artem Dovbyk acertar a rede sueca com uma boa cabeçada.