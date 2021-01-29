Com gol nos minutos finais, Lyon vence Bordeaux e assume liderança provisória do Francês

Nesta sexta-feira, 29, o Lyon venceu o Bordeaux por 2 a1, no Parc Olympique Lyonnais, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado positivo, o Lyon dormirá na liderança da competição, mas, no fim de semana, pode ser ultrapassado pelo PSG e pelo Lille. Ekambi e Dubois marcaram para o time da casa, enquanto Kalu fez o gol dos visitantes.Quem será o campeão do Campeonato Francês? Simule agora!QUEM NÃO FAZ, LEVA​No primeiro tempo, o Bordeaux teve mais posse de bola e o domínio da partida. No entanto, teve pouca criatividade e não teve nenhuma finalização ao gol do adversário. Assim, no primeira chance clara de gol, o Lyon não perdoou. Memphis Depay cruzou bola na área pela esquerda, Koscielny cortou mal, e a bola sobrou para Ekambi, sozinho, estufar as redes.BORDEAUX ACORDA, LYON DORMEA dinâmica do segundo tempo foi outra. No início, o Lyon demorou para conseguir a primeira finalização e teve pouco a bola. Por sua vez, o Bordeaux adiantou as linhas e teve mais a posse. Assim, saiu o gol dos visitantes. Thiago Mendes, pressionado, errou um passe na entrada da área, Adli roubou e tocou para Oudin, que cruzou boa bola para Kalu empatar a partida.JOGO ABERTO​A partida caminhava para um ritmo sonolento: O Bordeaux foi mal no primeiro tempo, e o Lyon mal no segundo. No entanto, nos minutos finais, o duelo tornou-se uma chuva de grandes oportunidades para os dois lados. No fim, melhor para o Lyon.GOL NO FIM E ALÍVIOAos 48 minutos do segundo tempo, Cornet cruzou uma bola na área do Bordeaux que chegou até Dubois, que ajeitou e fuzilou o gol do goleiro Costil.FIM DA INVENCIBILIDADEO Bordeaux vinha de quatro jogos de invencibilidade - um empate e três vitórias. O time chegou a ter chances de virar o confronto, mas pararam em noite inspirada do goleiro Lopes.