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futebol

Com gol nos minutos finais, CRB vence Avaí e abre vantagem do Z4

Gol de Lucão em jogada ensaiada deu os três pontos ao time alagoano dentro da Ressacada...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 21:11

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 21:11
Crédito: Reprodução/SporTV
Na Ressacada, o CRB foi melhor ao longo dos 90 e venceu o Avaí por 1 a 0. Com o placar, o Galo chega aos 40 pontos, na 13ª colocação. O Leão é o 9º, com 44 pontos.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na próxima rodada, o Avaí mede forças com o Brasil de Pelotas, fora de casa. Enquanto isso, o CRB recebe o Confiança.
O jogo
O CRB iniciou o duelo com mais presença no ataque. Antes mesmo dos 15 minutos, o Galo já havia assustado em duas oportunidades. Na mais clara, Régis soltou a bomba e Glédson salvou.
Melhor em campo, o CRB explorava os espaços e teve a grande chance nos pés de Pablo Dyego. O atacante recebeu em velocidade, disparou com a bola e tentou de cobertura. Glédson não caiu antes da hora e evitou o gol.
Tímido no ataque, o Avaí só chegou na reta final em chute de Pedro Castro. O camisa 7 pegou firme da entrada da área e Edson Mardden salvou.
Na etapa final o ritmo do confronto caiu, mas os times demonstravam vontade de tirar o zero do placar. Se o Avaí levou perigo com Ronaldo, o CRB carimbou o poste na bomba de Pablo Dyego.
Quando o empate parecia uma realidade, o CRB chegou ao seu gol. Na cobrança de escanteio ensaiada, Gum desviou de cabeça e Lucão chutou para abrir o marcador, 1 a 0.

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