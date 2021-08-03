Com gol nos acréscimos, Paraná arranca empate diante do Ypiranga

Na Vila Capanema, Paraná e Ypiranga deram continuidade à 10ª rodada da Série C. O time gaúcho abriu o placar, mas o Tricolor arrancou um empate nos minutos finais.
Com a igualdade, o Paraná fica na penúltima posição da chave B, com 9 pontos. Os gaúchos estão na liderança, com 20 pontos.
GOLS
O Ypiranga,-RS, mesmo fora de casa, saiu em vantagem através de cobrança de escanteio. Kanu disputou com o zagueiro e mandou para o fundo da rede, aos 14 minutos da etapa final.
Com a vantagem, o time gaúcho abriu mão de jogar no ataque e deu campo ao Tricolor. No cruzamento, aos 47 minutos do 2° tempo, Marcos Vinícius desviou e bateu o arqueiro, 1 a 1.