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futebol

Com gol nos acréscimos, Paraná arranca empate diante do Ypiranga

Tricolor perdia até os 47 da etapa final e conseguiu evitar o revés dentro de casa...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 22:16

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 22:16

Na Vila Capanema, Paraná e Ypiranga deram continuidade à 10ª rodada da Série C. O time gaúcho abriu o placar, mas o Tricolor arrancou um empate nos minutos finais.
Com a igualdade, o Paraná fica na penúltima posição da chave B, com 9 pontos. Os gaúchos estão na liderança, com 20 pontos.
GOLS
O Ypiranga,-RS, mesmo fora de casa, saiu em vantagem através de cobrança de escanteio. Kanu disputou com o zagueiro e mandou para o fundo da rede, aos 14 minutos da etapa final.
Com a vantagem, o time gaúcho abriu mão de jogar no ataque e deu campo ao Tricolor. No cruzamento, aos 47 minutos do 2° tempo, Marcos Vinícius desviou e bateu o arqueiro, 1 a 1.

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