Com gol nos acréscimos, Paraná arranca empate diante do Ypiranga

Na Vila Capanema, Paraná e Ypiranga deram continuidade à 10ª rodada da Série C. O time gaúcho abriu o placar, mas o Tricolor arrancou um empate nos minutos finais.

Com a igualdade, o Paraná fica na penúltima posição da chave B, com 9 pontos. Os gaúchos estão na liderança, com 20 pontos.

GOLS

O Ypiranga,-RS, mesmo fora de casa, saiu em vantagem através de cobrança de escanteio. Kanu disputou com o zagueiro e mandou para o fundo da rede, aos 14 minutos da etapa final.