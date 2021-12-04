Com gol nos acréscimos, Mallorca vence o Atlético de Madrid de virada

Foi com requintes de crueldade! Com um gol de Takefusa Kubo aos 46 minutos do segundo tempo, o Mallorca conseguiu uma vitória heroica por 2 a 1, de virada, contra o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano na tarde deste sábado. O brasileiro Matheus Cunha marcou o gol dos Colchoneros na partida.
CALMOA primeira etapa do confronto deste sábado no Wanda Metropolitano mostrou-se sem grandes emoções e com poucas chances de ataque. As duas equipes criaram poucos momentos de perigo, e o placar de 0 a 0 foi mantido nos 45 minutos.
GOL DEITADOA emoção chegou ao gramado do Wanda Metropolitano aos 23 minutos do segundo tempo, quando Ángel Correa acertou um cruzamento para a área do Atlético de Madrid e, deitado, o atacante brasileiro Matheus Cunha conseguiu marcar o gol.
EMPATEO Mallorca, porém, não estava para brincadeira na partida deste sábado, e foi ao ataque perto do fim para poder deixar tudo igual no placar. Aos 35 minutos da etapa final, o time visitante foi eficaz e conseguiu empatar com gol de Franco Russo.
VIRADA HISTÓRICAEm um jogo bastante emocionante nos minutos finais, tudo seria decidido no detalhe, e nada foi favorável ao Atlético de Madrid. A equipe colchonera deixou a vitória escapar aos 46 minutos do segundo tempo, quando jovem Takefusa Kubo, emprestado pelo rival Real Madrid, virou o jogo e deu os três pontos para o Mallorca.
SEQUÊNCIAO Atlético de Madrid enfrenta o Porto às 17h (de Brasília) desta terça-feira pela Champions League. O Mallorca, por sua vez, atua na sexta-feira, às 17h (de Brasília), contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.