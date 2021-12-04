Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol nos acréscimos, Mallorca vence o Atlético de Madrid de virada

Derrota aos 46' do segundo tempo afasta ainda mais o Atlético da liderança de La Liga...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2021 às 16:37

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 16:37

Foi com requintes de crueldade! Com um gol de Takefusa Kubo aos 46 minutos do segundo tempo, o Mallorca conseguiu uma vitória heroica por 2 a 1, de virada, contra o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano na tarde deste sábado. O brasileiro Matheus Cunha marcou o gol dos Colchoneros na partida.Veja a tabela do Espanhol
CALMOA primeira etapa do confronto deste sábado no Wanda Metropolitano mostrou-se sem grandes emoções e com poucas chances de ataque. As duas equipes criaram poucos momentos de perigo, e o placar de 0 a 0 foi mantido nos 45 minutos.
GOL DEITADOA emoção chegou ao gramado do Wanda Metropolitano aos 23 minutos do segundo tempo, quando Ángel Correa acertou um cruzamento para a área do Atlético de Madrid e, deitado, o atacante brasileiro Matheus Cunha conseguiu marcar o gol.
EMPATEO Mallorca, porém, não estava para brincadeira na partida deste sábado, e foi ao ataque perto do fim para poder deixar tudo igual no placar. Aos 35 minutos da etapa final, o time visitante foi eficaz e conseguiu empatar com gol de Franco Russo.
VIRADA HISTÓRICAEm um jogo bastante emocionante nos minutos finais, tudo seria decidido no detalhe, e nada foi favorável ao Atlético de Madrid. A equipe colchonera deixou a vitória escapar aos 46 minutos do segundo tempo, quando jovem Takefusa Kubo, emprestado pelo rival Real Madrid, virou o jogo e deu os três pontos para o Mallorca.
SEQUÊNCIAO Atlético de Madrid enfrenta o Porto às 17h (de Brasília) desta terça-feira pela Champions League. O Mallorca, por sua vez, atua na sexta-feira, às 17h (de Brasília), contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.
Crédito: Mallorca virou aos 46 minutos do segundo tempo (Foto: OSCAR DEL POZO/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados