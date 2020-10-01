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Com gol nos acréscimos, Fortaleza abre vantagem na final do Cearense

Tricolor levou a melhor contra o Ceará e agora joga por um simples empate para faturar o estadual...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 23:34

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 23:34

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Na Arena Castelão, o Fortaleza derrotou o Ceará por 2 a 1 com gol nos acréscimos e está mais perto do bicampeonato estadual. Com este placar, o Leão joga por mais um empate para ficar com a taça. Cabe ao Vozão buscar a vitória.O duelo da volta está marcado para o dia 21 de outubro, em novo encontro dos rivais na Arena Castelão.
O jogo
A final começou eletrizante. Com a necessidade de tirar a vantagem do Fortaleza, o Ceará partiu para cima e criou boas chances. A melhor delas com Sobral, que chutou forte e Gabriel Dias salvou em cima da linha.
Com o Vozão um pouco melhor, o Leão foi efetivo e aproveitou a sua chance. Na cobrança de escanteio, Bruno Melo desviou de cabeça e abriu o marcador. No lance do gol, o lateral-esquerdo chocou-se com Bruno Pacheco e precisou sair do estádio de ambulância.
Quando a bola voltou a rolar o Ceará empatou. Na jogada de Vina, Alyson encontrou Sobis, que só teve o trabalho de empurrar e chacoalhar a rede, 1 a 1.
Na etapa final o ritmo foi menor. Com posturas mais retraídas, os dois times não se arriscavam muito. O Fortaleza até assustou na cabeçada de Gabriel Dias, mas a bola passou em frente ao gol de Prass.
Na reta final do confronto, o Ceará tentou pressionar um pouco mais e chegou perto da vitória com Ricardinho. No canhão do meio-campista, Felipe Alves fez ótima defesa.
Quando tudo parecia definido, o Fortaleza conseguiu retomar a vantagem. Tinga soltou a bomba e não deu chances para Fernando Prass, 2 a 1.placeholder

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