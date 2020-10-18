Com gol nos acréscimos, Aston Villa bate o Leicester e mantém os 100%

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O Aston Villa derrotou o Leicester por 1 a 0, neste domingo, no King Power Stadium, com um gol nos acréscimos de Ross Barkley para garantir a quarta vitória consecutiva e os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. É a primeira vez desde 1930 que o Villa vence as quatro primeiras partidas da competição.

Em um jogo morno, com marcações fortes de ambos os lados, o jogador, que pertence ao Chelsea e está emprestado, apareceu com eficiência na reta final e acertou um chute certeiro aos 45 minutos da segunda etapa, sem chances para o goleiro Scheichel.

A equipe assumiu a vice-liderança, com 12 pontos, um a menos do que o líder Everton, que tem um jogo a mais. Jà o Leicester sofreu a segunda derrota em três partidas em casa e ocupa a quarta colocação, com nove pontos.

O Villa tem agora uma sequência de oito compromissos sem derrotas na Premier League. Foram seis vitórias e dois empates. É a maior sequência invicta de uma equipe atualmente no torneio.