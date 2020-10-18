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futebol

Com gol nos acréscimos, Aston Villa bate o Leicester e mantém os 100%

Ross Barkley aparece aos 45 do segundo tempo e garante a quarta vitória consecutiva do time de Birmingham, que salta para a segunda colocação na tabela do Campeonato Inglês...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 17:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 17:47
Crédito: AFP
O Aston Villa derrotou o Leicester por 1 a 0, neste domingo, no King Power Stadium, com um gol nos acréscimos de Ross Barkley para garantir a quarta vitória consecutiva e os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. É a primeira vez desde 1930 que o Villa vence as quatro primeiras partidas da competição.
Em um jogo morno, com marcações fortes de ambos os lados, o jogador, que pertence ao Chelsea e está emprestado, apareceu com eficiência na reta final e acertou um chute certeiro aos 45 minutos da segunda etapa, sem chances para o goleiro Scheichel.
A equipe assumiu a vice-liderança, com 12 pontos, um a menos do que o líder Everton, que tem um jogo a mais. Jà o Leicester sofreu a segunda derrota em três partidas em casa e ocupa a quarta colocação, com nove pontos.
O Villa tem agora uma sequência de oito compromissos sem derrotas na Premier League. Foram seis vitórias e dois empates. É a maior sequência invicta de uma equipe atualmente no torneio.
Na próxima quinta-feira, o Leicester enfrenta o Zorya, da Ucrânia, pela Europa League. Um dia depois, o Aston Villa encara o Leeds United, pela Premier League.

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