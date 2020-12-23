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futebol

Com gol no último minuto, Milan derrota a Lazio e segue na liderança

Rubro-Negros abrem 2 a 0, cedem o empate para os romanos, mas marcam com Theo Hernández no último minuto...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 18:54

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 18:54

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
Vitória de líder! Com gol do lateral Theo Hernández no último minuto, o Milan derrotou a Lazio, nesta quarta-feira, por 3 a 2, em sua casa, o San Siro, em partida que encerrou a 14ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols da equipe milanesa foram de Rebic, Calhanoglu e Theo Hernández, enquanto Luis Alberto e Immobile anotaram para os romaos.
Com o resultado, o Milan não mantém-se invicto e líder do torneio, com 10 vitórias, 4 empates e 34 pontos. O vice-líder é a arquirrival Inter de Milão, com 33 pontos. O G4 tem ainda Roma (27) e Sassuolo (26), que também venceram seus jogos por 3 a 2 (Cagliari e Sampdoria, respectivamente) no mesmo horário do Milan. Os nerazurri jogaram mais cedo e derrotaram o Verona por 2 a 1, fora de casa.
Napoli e Juventus, que ainda precisam se enfrentar em jogo da terceira rodada, aparecem logo atrás, com 24 pontos cada. E ambos perderam, em casa, nesta despedida de 2020. Já a Lazio é a oitava, com 21 pontos, um atrás da Atalanta, outro time com apenas 13 jogos.
O jogo
Aos nove, Calhanoglu bateu escanteio, Rebic subiu e cabeceou para abrir o placar para os donos da casa. Cinco minutos depois, os dois foram decisivos novamente: o croata bateu, Patric colocou a mão na bola e o juiz deu pênalti. O turco cobrou bem e ampliou para o Milan: 2 a 0.
O que caminhava para ser uma vitória tranquila, foi por água abaixo quando Kulalu, meio sem querer, cometeu penalidade máxima em Correa, que até precisou sair machucado. Aos 27, Immobile bateu muito bem, Donnarumma defendeu, mas deu rebote, e, de cabeça, o espanhol Luis Alberto marcou: 2 a 1. Daí até o intervalo, o jogo foi equilibrado e os dois times tiveram boas oportunidades.
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Na segunda etapa, boas oportunidades para os dois lados, mas quem marcou foi Immobile, aos 14, em chute cruzado após passe de MIlinkovic-Savic. Com o gol, o camisa 9 agora tem 9 gols no torneio, empatado com Belotti, do Torino, e atrás de Cristiano Ronaldo (12), Lukaku (11) e Ibrahimovic (10). A partida seguiu equilibrada, Rebic perdeu grandes chances para o Milan após os 40 do segundo tempo, mas o Milan marcou aos 48 do segundo tempo, em cabeçada de Theo Hernández, em mais um gol oriundo de escanteio.

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