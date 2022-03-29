Com gol no último minuto, Camarões vence Argélia e garante classificação para a Copa do Mundo

Foi com emoção até o último minuto, mas a seleção de Camarões está na Copa do Mundo do Qatar. Fora de casa, os Leões Indomáveis, que haviam perdido por 1 a 0 no jogo de ida, venceram a Argélia no tempo normal por 1 a 0 e levaram o duelo para o tempo extra. Os mandantes chegaram a marcar aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, mas no último lance, Toko Ekambi fez o gol histórico que garantiu a vitória por 2 a 1 e a classificação para o Mundial. LEÕES NA FRENTEFora de casa, Camarões precisava de, pelo menos, uma vitória com dois gols marcados para conseguir a classificação para a Copa do Mundo. Após pressão inicial da Argélia, Choupo-Moting balançou as redes e colocou a seleção camaronesa na frente.

PRESSÃO ARGELINAApoiada pela torcida, a Argélia foi para cima de Camarões e chegou a balançar as redes. Aos quatro minutos da etapa final, Slimani marcou o o gol do empate, mas o VAR anulou o lance por impedimento.​​VAR ANULA EMPATE, MAS GOL VEM NO FIMApós a vitória por 1 a 0 de Camarões no tempo normal, o jogo foi para o tempo extra e a Argélia continuou em cima. Aos oito minutos do primeiro tempo da prorrogação, Slimani marcou o gol de empate, mas novamente o VAR anulou o lance, dessa vez por um toque de mão.

Contudo, a Argélia não se abateu e aos 13 minutos da etapa final da prorrogação, Ahmed Touba aproveitou escanteio cobrado e testou firme para marcar o gol que, naquela altura, dava a classificação para a Copa do Mundo para a seleção argelina.

O RUGIDO DO LEÃOQuando a torcida argelina e o país inteiro já comemoravam a classificação para a Copa do Mundo, a seleção de Camarões não desistiu e fez história. Aos 19 minutos do segundo tempo da prorrogação, Ngadeu cabeceou e Toko Ekambi tocou na saída do goleiro para dar a vitória e a classificação para a Copa do Mundo para Camarões após oito anos.