Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol no início, Botafogo-SP derrota o Paraná e deixa o Z-4

Pantera conseguiu segurar o vice-líder dentro de casa e deu um salto na tabela da Série B...
Publicado em 

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 23:48

Crédito: Divulgação/Instagram/Botafogo-SP
No Estádio Santa Cruz, o Botafogo-SP derrotou o Paraná por 1 a 0. Com o placar, a Pantera chegou aos 14 pontos e assumiu a 12ª posição. O Tricolor fica na vice-liderança, com 22 pontos.Na próxima rodada, o Botafogo-SP visita a Chapecoense, na Arena Condá. O Paraná recebe o Náutico, na Vila Capanema.
O confronto
Nem mesmo o mais otimista torcedor do Botafogo-SP sonhava com um início de jogo tão bom. Aos 3 minutos, no desvio do escanteio, Rafinha só teve o trabalho de completar para dentro do gol, 1 a 0.
O Paraná buscou a reação e teve duas boas chances. Na primeira, Jean saiu na cara do goleiro e chutou para fora. Pouco depois, Bruno Gomes aproveitou a sobra na entrada da área e Darley salvou.
Na casa dos 32 minutos a Pantera teve a bola do jogo. Após a arbitragem assinalar pênalti no toque de mão de Jhony Douglas, Matheus cobrou no meio e Alisson defendeu.
Na etapa final o Botafogo-SP novamente criou nos minutos iniciais. A zaga deu bobeira, Ronald ficou com a bola e achou Rafinha. O atacante chutou firme e Paulo Henrique salvou em cima da linha.
Quando o relógio marcou 21 minutos a luz do estádio Santa Cruz caiu e o jogo ficou parado por 20 minutos.
Assim que o confronto recomeçou o Tricolor foi para cima, mas não conseguia penetrar na defesa paulista. Na reta final, Valdemir recebeu o cartão vermelho e deixou a Pantera com um a menos. Diante da superioridade numérica, o Paraná teve duas chances claras, mas Léo Castro não conseguiu aproveitar os cruzamentos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados