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Com gol no final, Sporting vence Santa Clara e abre 12 pontos de vantagem na liderança do Português

Gol do zagueiro Coates garante a quinta vitória do Sporting nos últimos seis jogos. Equipe segue sem derrotas na competição e caminha para encerrar jejum de 20 anos sem o título...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 20:12

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 20:12
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Nesta sexta-feira, o Sporting recebeu o Santa Clara no Estádio José Alvalade, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Português. Com gol do zagueiro Coates já nos acréscimos, o time da casa derrotou o Santa Clara, se isolou mais ainda na liderança e alcançou 12 pontos de vantagem para o segundo colocado Braga.
> Mais líder do que nunca! Simule os resultados do Sporting até o fim do PortuguêsSPORTING SAI NA FRENTE
Após saída de bola errada do Santa Clara, o time mandante conseguiu retomar a posse no meio campo e foi para cima. Assim, depois de boa trama pelo lado direito, Bruno Tabata viu bem Pedro Gonçalves e tocou para o jogador finalizar forte, no canto, e abrir o placar.
SANTA CLARA EMPATA
Após o primeiro gol, a partida ficou pragmática: enquanto o Sporting buscava administrar o placar, o Santa Clara pouco pressionava para tentar a remontada. Porém, aos 41, o atacante Rui Costa - que entrou no segundo tempo - deixou tudo igual.
GOL DA VITÓRIA
O Sporting continuou atacando e, quando tudo indicava mais um empate - os Leões haviam ficado em igualdade com o Porto, na última rodada -, brilhou a estrela de Coates. Após bom cruzamento de João Mário, o zagueiro uruguaio cabeceou forte para dar os números finais da partida.
SEQUÊNCIA
O Sporting só volta a campo no dia 14, às 13h (horário de Brasília), contra o Tondela pela 23ª rodada do Campeonato Português. O Santa Clara, por sua vez, enfrenta no mesmo dia 14 o Portimonense, às 13h (de Brasília),também, pela 23ª rodada do Português.

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