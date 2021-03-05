Com gol no final, Sporting vence Santa Clara e abre 12 pontos de vantagem na liderança do Português

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Nesta sexta-feira, o Sporting recebeu o Santa Clara no Estádio José Alvalade, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Português. Com gol do zagueiro Coates já nos acréscimos, o time da casa derrotou o Santa Clara, se isolou mais ainda na liderança e alcançou 12 pontos de vantagem para o segundo colocado Braga.

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Após saída de bola errada do Santa Clara, o time mandante conseguiu retomar a posse no meio campo e foi para cima. Assim, depois de boa trama pelo lado direito, Bruno Tabata viu bem Pedro Gonçalves e tocou para o jogador finalizar forte, no canto, e abrir o placar.

SANTA CLARA EMPATA

Após o primeiro gol, a partida ficou pragmática: enquanto o Sporting buscava administrar o placar, o Santa Clara pouco pressionava para tentar a remontada. Porém, aos 41, o atacante Rui Costa - que entrou no segundo tempo - deixou tudo igual.

GOL DA VITÓRIA

O Sporting continuou atacando e, quando tudo indicava mais um empate - os Leões haviam ficado em igualdade com o Porto, na última rodada -, brilhou a estrela de Coates. Após bom cruzamento de João Mário, o zagueiro uruguaio cabeceou forte para dar os números finais da partida.

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