  • Com gol no final, RB Leipzig vence o Rangers pelo primeiro jogo da semifinal da Europa League
Com gol no final, RB Leipzig vence o Rangers pelo primeiro jogo da semifinal da Europa League

Aos 40 minutos, Angeliño emendou chute de fora da área e garantiu a vitória para o clube alemão...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 17:58

LanceNet

RB Leipzig e Rangers se enfrentaram nesta quinta-feira (29), na Red Bull Arena, pelo primeiro jogo da semifinal da Europa League. Em um jogo truncado, o clube alemão conseguiu vencer o time escocês no final do segundo tempo após uma grande finalização de Angeliño de fora da área. O jogo começou com uma ampla superioridade do Leipzig, que buscava encontrar os espaços, enquanto o Rangers se fechava e buscava explorar os contra-ataques. O time alemão chegou a levar perigo com Nkunku e Laimer, mas não conseguiu ser efetivo na finalização.
No segundo tempo, Rangers tentou sair mais para o jogo e Leipzig buscou manter o controle da partida. Aos oito minutos, o clube alemão quase abriu o placar após finalização de Nkunku. O time escocês chegou a explorar jogadas em profundidade, mas o sistema defensivo adversário conseguiu ser bem sólido. Aos 24 minutos, Nkunku teve a chance mais clara do jogo. O meia chegou a driblar o goleiro, mas ficou desequilibrado e acabou chutando para fora.
Aos 40 minutos, após cobrança de escanteio, Angeliño emendou uma finalização de fora da área e garantiu a vitória para o RB Leipzig. O Rangers até tentou buscar o gol de empate, mas não conseguiu ser incisivo no ataque. A partida terminou 1 a 0 para o clube alemão.
O segundo jogo da semifinal da Europa League está marcado para a próxima quinta-feira (05/05), às 16h, no Ibrox Stadium. O Rangers espera conseguir a classificação dentro de casa e o RB Leipzig busca surpreender o adversário.
Crédito: RB Leipzig venceu o Rangers por 1 a 0

