Com gol no final, Ceilândia decide, vence Avaí e avança na Copa do Brasil

O Ceilândia venceu, por 2 a 1, o Avaí, na noite desta quinta-feira (10). Os times se encontraram no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Com o resultado, a equipe avança para a próxima etapa. O adversário será definido por sorteio.
A partida se iniciou com os dois times buscando os gols a todo momento. A primeira chegada partiu do Avaí. Aos 4, Bruno Silva recebeu de Jean Cléber e mandou à direita da trave de Matheus. Os donos da casa seguiram na alta marcação e impediram com que o Ceilândia chegasse ao ataque. No entanto, Crystian conseguiu furar o bloqueio e assustou aos 7, obrigando o goleiro Douglas mandar para escanteio. O Leão da Ilha teve chances com Bruno Cortez e Copete, que mandaram para fora. Depois de muita pressão, os visitantes abriram o placar.
Aos 19, Crystian aproveitou falha da zaga e finalizou de dentro da área para o fundo do gol. Dois minutos depois, o Avaí deixou tudo igual. Muriqui desviou e a bola sobrou para Morato balançar as redes. Os donos da casa continuaram em busca de aumentar o marcador. Bruno Silva, Rômulo e Morato tiveram boas chegadas, mas nada marcaram. Enquanto isso, o Ceilândia apareceu com Wallace Terra e Gabriel Henrique, que também não anotaram. No final da etapa, a arbitragem deu vermelho para Bruno Silva e Igor Ribeiro
PRESSÃO!
O duelo seguiu bastante pressionado, principalmente pelo lado do Avaí. Muriqui, aos 8, tentou chegar com boa jogada, mas o goleiro do Ceilândia se antecipou e conseguiu evitar grande perigo. Logo na sequência, Morato arriscou de longe, mas o chute foi fraco. Os visitantes responderam com Gabriel Vidal, aos 16, que mandou para fora.
Com Muriqui e Morato, o Leão teve mais oportunidades de conseguir a virada no placar. A finalização, porém, foi um problema. Gustavo Santos e Lourenço também tiveram chances, mas desperdiçaram. Com isso, aos 44, o Ceilândia pôs números finais ao placar. Em jogada pela esquerda, a bola foi alçada na área. A defesa do Avaí afastou e sobrou para Gabriel Vidal, que bateu de primeira e anotou um golaço.FICHA TÉCNICAAVAÍ X CEILÂNDIA
Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)Data: 10/03/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Cartões amarelos: Copete (Avaí); Crystian, Pedro Medeiros, Cabralzinho e FernandoCartões vermelhos: Bruno Silva e Morato (Avaí); Igor Ribeiro (Ceilândia)
GOLS: Crystian (19'/1ºT) (0-1); Muriqui (21'/1ºT) (1-1); Gabriel Vidal (44'/2ºT) (1-2)
AVAÍ (Técnico: Eduardo Barroca)Douglas Friedrich; Lourenço, Fagner Alemão, Betão (Paulo Baya, aos 46'/2ºT) e Bruno Cortez; Jean Cléber (Vinícius Leite, aos 46'/2ºT), Bruno Silva e Morato; Copete, Rômulo (Adiel, aos 32'/2ºT) e Muriqui (Gustavo Santos, aos 21'/2ºT).
CEILÂNDIA (Técnico: Adelson de Almeida)
Matheus Kayser; Gabriel Vidal, Gabriel Henrique e Igor Ribeiro; Crystian (Matheus Guarujá, aos 17'/2ºT), Wallace Tarta, Pedro Medeiros, Cabralzinho e China (Gleissinho, aos 17'/2ºT); Watthimen (Fernando, aos 42'/2ºT) e Romarinho (Thiago, aos 31'/2ºT).