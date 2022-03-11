Com gol no final, Atlético-BA vence CRB e chega ao G-4 da Copa do Nordeste

O Atlético-BA venceu, por 1 a 0, o CRB, nesta quinta-feira (10). Os times se enfrentaram no estádio Carneirão, em Alagoinhas, em partida atrasada pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, a equipe baiana alcançou a 4ª colocação do Grupo A, onde soma 10 pontos. Enquanto isso, o CRB permanece no 2º lugar da chave B, com 14.
Com pouca intensidade, os times optaram com começar mais calmos, buscando estudar o seu adversário. Truncada, a primeira chance da partida aconteceu aos 13. O CRB apareceu com David, que chutou de longe, mas mandou para fora. Os visitantes conseguiram segurar e se fechar bem diante das investidas do Atlético-BA, que nada pôde fazer.
Pelo contrário, os alagoanos seguiram aparecer. Aos 23, Marthã cabeceou para fora e perdeu a chance de abrir o placar. Dez minutos depois, foi a vez de Reginaldo finalizar, mas o goleiro Fábio fez uma grande defesa. No entanto, nada foi marcado na primeira etapa.
Depois de fazer uma primeira etapa bastante segura, o CRB voltou para a partida disposto a abrir o placar. Logo aos 6, Marthã teve grande chance. O atacante finalizou com uma bomba, mas o goleiro do time de Alagoinhas pegou no centro do gol. A primeira finalização do Atlético-BA foi aos 13, quando Rael cabeceou para Diogo Silva espalmar.
Propondo mais o jogo, o CRB sofreu no final do duelo. Aos 40, o Atlético-BA abriu o placar do Carneirão. Na jogada, Miller deu um ótimo passe para Emerson finalizar no canto direito de Diogo Silva. Logo depois, o goleiro fez boa defesa em uma chegada de Cesinha.FICHA TÉCNICAATLÉTICO-BA X CRB
Local: Carneirão, em Alagoinhas (BA)Data: 10/03/2022 - 20h (de Brasília)Árbitro: Zandick Gondim Alves JuniorAssistentes: Vinicius Melo de Lima e Edilene Freire da SilvaCartões amarelos: Lucas Alisson e Cesinha (Atlético-BA); Marthã (CRB)Cartões vermelhos: -
GOLS: Emerson (40'/2ºT) (1-0)
ATLÉTICO-BA (Técnico: Agnaldo Liz)
Fábio Lima; Edson (Paulinho, aos 34'/2ºT), Iran, Bremer e Caetano (Matheus Leal, aos 0'/2ºT); Dionísio, Lucas Alisson e Miller; Jerry (Emerson, aos 34'/2ºT), Gabriel Esteves (Thiaguinho, aos 18'/2ºT) e Rael (Cesinha, aos 18'/2ºT).
CRB (Técnico: Marcelo Cabo)
Diogo Silva; Iago Mendonça, Wellington Carvalho e Diego Ivo; Reginaldo (Raul Prata, aos 31'/2ºT), Marthã, Diego Torres (Marcinho, aos 23'/2ºT), Gustavo Apis (Richard, aos 38'/2ºT) e Bryan; David Brall (Claudinei, aos 23'/2ºT) e Emerson Negueba (Anselmo Ramon, aos 31'/2ºT).