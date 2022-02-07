Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol no fim, União Frederiquense vence Juventude pelo Campeonato Gaúcho

Com a vitória, o União saiu da zona de rebaixamento e jogou o Juventude para zona da degola...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 21:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 21:32
Pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena União, em Frederico Westphalen, com gol no último minuto, o União Frederiquense venceu o Juventude pelo placar de 2 a 1 e jogou o rival para zona de rebaixamento. O União abriu o marcador com Joãozinho ainda na primeira etapa. O Juventude empatou com Capixaba após o intervalo. Só que no último minuto da partida, Mazinho converteu um pênalti e decretou a vitória para o União.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o União Frederiquense enfrenta o São Luiz, no estádio 19 de Outubro, na cidade de Ijuí, dia 09 de fevereiro. Já o Juventude pega o Ypiranga-RS, no Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, dia 10 de fevereiro.
O JOGOPRIMEIRO TEMPOJUVENTUDE ASSUSTA, MAS UNIÃO É MAIS PERIGOSOO jogo começou equilibrado, mas quem assustou primeiro foi o Juventude. O Goleiro Luís Cetin salvou o União. União que logo tomou o comando da partida e criou algumas oportunidades e foi muito perigoso.
UNIÃO ABRE O PLACARO gol do União Frederiquense estava cada vez mais maduro e surgiu aos 41. Após uma bola longa, a defesa do Juventude bobeou e a bola sobrou para Eliomar. Ele passou para Joãozinho, que não titubeou e fez: 1 a 0.
SEGUNDO TEMPOJUVENTUDE VOLTA PRESSIONANDO E EMPATA A PARTIDAO Juventude voltou do intervalo determinado a empatar o jogo. Com um minuto do segundo tempo, Vitor Gabriel quase fez, mas o goleiro Luís Cetin se esticou todo para salvar o União Frederiquense.
Só que aos 8 minutos o gol saiu. Danilo Boza faz jogada dentro da área. A defesa do União Frederiquense não afastou o perigo e a bola acabou sobrando para o atacante Capixaba. Esperto, ele aproveitou bateu para empatar: 1 a 1.
UNIÃO NÃO CRIA, MAS JUVENTUDE NÃO APROVEITAApós o empate, o União acabou sentindo o gol e perdendo o poder ofensivo. Só que o Juventude, apesar de ter ficado muito mais tempo com a bola, também não conseguiu aproveitar para virar a partida.
DE PÊNALTI, UNIÃO VENCE NO “APAGAR DAS LUZES”Quando tudo indicava que a partida terminaria empatada, o União resolveu dar uma última cartada. Em jogada individual, Marquinhos invadiu a área e sofreu pênalti cometido pelo jogador Moraes. Mazinho bateu e decretou a vitória do União: 2 a 1.
Crédito: Reprodução:TwitterFederaçãoGaúchaThiagoHenrique/UFF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados